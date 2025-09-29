CAFeko langileek zuzendaritzari erantzun diote Jerusalemgo tranbiak "okupazioa sendotzeko" balio duela, eta lanuztea deitu dute
Langileen batzordeak urriaren 1ean, 10:00etatik 11:00etara, bulego nagusien aurrean elkarretaratzea egiteko deia egin die lankideei, zuzendaritzaren jokabidea salatzeko.
CAF lantegiko langileen batzordeak gogor jo du zuzendaritzak irailaren 26an Jerusalemen duen proiektuaren inguruan Balore Merkatuaren Espainiako Zentroari bidali zion txostenaren aurka, eta salatu du lantegian ekoizten dituzten tranbiek "Israelen okupazioa sendotzeko" balioko dutela, "kolonizazio tresna" direla.
Hori horrela, lanuztera deitu ditu langileak urriaren 1ean, asteazkenean, 10:00etatik 11:00etara. Elkarretaratzea egingo dute enpresaren bulego nagusien aurrean, Beasainen (Gipuzkoa), langileen eskaerari entzungor egin eta "herrialde okupatzailearen tesia bere" egiten jarraitzen duten agintariei kargu hartzeko.
Izan ere, langileen batzordeak uste du enpresak ez duela "inolako erantzukizunik onartzen" eta iskin egiten diola bere ardurari.
"CAFen zuzendaritzak aukera galdu du alde batera pauso bat emateko, 2018tik langileok behin eta berriz eskatzen dugun bezala. Ardurak bere gain hartu eta enpresa-proiektu honetatik abiatuta eta Israeletik urruntzeko formulak bilatzen saiatu beharrean, herrialde okupatzailearen tesia bere egin eta haren irudia zuritzea bilatzen du, NBEren beraren argudioei aurre eginez", azaldu du langileen batzordeak.
