Pradalesek CAF babestu du, eta "Gazako genozidioan" ez duela laguntzen azpimarratu du

Pradales respalda a CAF y subraya que "no contribuye al genocidio en Gaza"
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakaria eta Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkidea aurrez aurre izan dira gaur Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan. Hernandezek azalpenak eskatu dizkio CAFek Jerusalemen duen tren arinaren proiektuaren inguruan, Jaurlaritzak partaidetza baitu Gipuzkoako enpresan; Pradalesek, berriz, gaur egun palestinarrek bizi duten drama ez instrumentalizatzeko eskatu dio Hernandezi.

Imanol Pradales Eusko Legebiltzarra Eusko Jaurlaritza Sumar Gazako Zerrenda Palestina Israel Euskal Autonomia Erkidegoa Giza eskubideak Politika

Maitane Ipiñazar
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EAJk formatu berriz ospatuko du Alderdi Eguna igandean,  'Batzen gaituzten hariak' lelopean

Aurten, eszenatokia zelaiaren erdian egongo da, biribila izango da, eta lau pantaila erraldoi jarriko dituzte, afiliatuek bertan gertatutako guztiaren berri izan dezaten. EBBk adierazi duenez, formatu berritzaile horrekin, EAJ, alderdi gisa erdian dagoela, herriaren eraikuntzan funtsezkoa dela eta gizartearekin batera eboluzionatzen duen alderdi dinamikoa dela irudikatu nahi dute.  

Laura Garrido Euskadi Irratian
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

PPk "autogobernuari buruz" hausnartzea eskatu du, "ondo kudeatu" behar baita, "ongizatea ekarri ekartzen duen arren"

Laura Garridok EAEk dituen eskumenei eta horiek kudeatzeko moduari buruzko "hausnarketa" egiteko eskatu du, "arazoak" ditugulako eskumenak ditugun eremuetan. Legebiltzarreko PPren bozeramailearen ustez, "oso argia" da etxebizitzaren auzian, besteak beste. "40 urte daramatzagu EAJrekin eta PSErekin Jaurlaritzan, eta jarraitu dituzten politikek ez dute etxebizitzaren arazoa konpondu, haien legeek tenkarazi dute merkatua", gaineratu du.

