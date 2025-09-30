ELA se suma al paro general convocado para el 15 de octubre en Hegoalde por los sindicatos LAB, CCOO, Steilas, Solidari, Etxalde e Hiru, para exigir a gobiernos y empresas la suspensión de todos los contactos con Israel.

Para ello, ELA realizará una interpelación "directa" a los gobiernos vasco, navarro y español. El sindicato considera que deben utilizarse “todas las herramientas” para detener el genocidio contra Palestina y, por ello, los partidos vascos deben decidir, en los Parlamentos de Gasteiz e Iruña y en el Congreso español, hasta dónde llevan ese compromiso. “Es decir: los partidos vascos deben poner como condición el boicot a Israel para apoyar al Gobierno de Sánchez en todas las votaciones”, ha añadido.

Asimismo, ELA ha denunciado el "último chantaje" de Trump y Netanyahu al pueblo palestino, así como el "apoyo" del Gobierno de Sánchez a esa maniobra.

El sindicato cree que los trabajadores vascos deben “presionar” a las instituciones y empresas para que tomen medidas para denunciar el genocidio palestino. "Porque Euskal Herria ha demostrado su capacidad de movilización diferenciada en favor de Palestina con un mensaje distinto: no se puede comprar ni vender nada a Israel".

En un principio, ELA propuso que los paros generales en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra se celebraran el 13 de octubre, junto a LAB, con reivindicaciones "más concretas y comprometidas" que las demandas en las convocatorias estatales. Su intención era convocar paros al margen de las movilizaciones que el sindicalismo español ha convocado para apoyar al Gobierno de Sánchez. "Sin embargo, LAB se ha negado y ha priorizado convocar con los sindicatos españole", ha lamentado ELA.

Por ello, ELA se suma a la convocatoria del 15 de octubre para "colocar a la clase trabajadora vasca en la disyuntiva" entre las diferentes convocatorias, “con contenidos más concretos y efectivos que los de la convocatoria de Madrid".