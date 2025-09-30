ELAk lanuztea deitu du urriaren 15erako enpresei, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako zein Espainiako gobernuei Israelekin harremanak etetea eskatzeko
Urriaren 15erako LAB, CCOO, Steilas, Solidari, Etxalde eta Hiru sindikatuek Hego Euskal Herrian deitutako lanuzte orokorrera batu da ELA, gobernuei eta enpresei Israelekin harreman guztiak etetea eskatzeko.
Horretarako, ELAk interpelazio “zuzena” egingo die Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako eta Espainiako gobernuei. “Palestinarren aurkako genozidioa gelditzeko tresna guztiak erabili behar dira, eta une honetan Euskal Herriko alderdiek erabaki behar dute bai Gasteizen eta Iruñean, bai Madrilen noraino eramango duten konpromiso hori”, esan du euskal sindikatuak. “Alegia: euskal alderdiek Israelen aurkako boikotaren baldintza jarri behar dute Sanchezen Gobernua babesteko bozketa guztietan”, gaineratu du.
Era berean, ELAk salatu du Trumpek eta Netanyahuk palestinarrei egindako “azken xantaia”, baita Sanchezen Gobernuak horri emandako “babesa”.
Sindikatuak uste du euskal langileek hemengo erakundeak eta enpresak estutu behar dituztela neurriak har ditzaten Palestinako genozidioa salatzeko. “Izan ere, Euskal Herriak erakutsi du Palestinaren alde mobilizazio bereiziak egiteko gaitasuna duela, bestelako mezu batekin: ezin zaio Israeli ezer ere ez erosi, ez saldu”.
Hasiera batean, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako lanuzte orokorrak urriaren 13an egitea proposatu zuen ELAk, LABekin batera, Espainiako Estatuko eskaerak baino aldarrikapen “zehatz eta engaiatuagoekin”. Haren nahia zen Espainiako erregimen sindikalak Sanchezen Gobernua babesteko deitu dituen mobilizazioetatik kanpo lanuzteak deitzea. “Hala ere, LABek ez du nahi izan, eta lehenetsi du Espainiako sindikatuei jarraitzea”, deitoratu du ELAk.
Hori horrela, langileak deialdi ezberdinen artean hautatzeko “atakan” ez jartzeko, urriaren 15eko deialdiarekin bat egin du ELAk, “beti ere Madrileko deialdikoak baino eduki zehatz eta eraginkorragoak proposatuta”.
