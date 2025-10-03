Sanidad
Los médicos salen a calle para rechazar el borrador del Estatuto Marco

Medikuen protesta Gurutzetako Ospitalean
18:00 - 20:00
Proesta en el Hospital de Cruces. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Medikuak kalera atera dira Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka

El objetivo de las movilizaciones de hoy es reivindicar un Estatuto Marco propio de los facultativos. "Queremos diseñarlo y negociarlo nosotros, que tenemos una representación casi nula en esa mesa de negociación", ha señalado Ana Santorcuato, delegada del Sindicato Médico de Euskadi.

Conflictos laborales Osakidetza Hospital Donostia Hospital de Cruces Hospital de Txagorritxu Economía

