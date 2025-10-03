Osasuna
Medikuak kalera atera dira Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka

Medikuen protesta Gurutzetako Ospitalean
18:00 - 20:00
Gurutzetako Ospitalean egiten du proesta. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Lan baldintzak negoziatzeko mahai propioa exijitzen dute medikuek. "Guk diseinatu eta negoziatu nahi dugu, negoziazio-mahai horretan ordezkaritza ia nulua baitugu", adierazi du Ana Santorcuato Euskadiko Medikuen Sindikatuko ordezkariak.

