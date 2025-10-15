Será noticia: Paros por Palestina, Ábalos, ante el juez y final del Campeonato de Pintxos de Euskal Herria

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 15 de octubre de 2025:

- Paros por Palestina: Los sindicatos llaman a secundar hoy los paros para denunciar el genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino. Las centrales sindicales han optado por mantener los paros que se habían anunciado pese a la firma en Egipto del plan de paz para Gaza. Los paros oscilarán entre los tres y cuatro horas por turno dependiendo de las convocatorias.

- Ábalos, ante el juez: El exministro del Gobierno español, José Luis Ábalos, está citado para declarar ante el magistrado Leopoldo Puente, que revisará su situación de libertad tras escuchar sus explicaciones ante un informe que detectó "desembolsos" de 95 437 euros de ingresos sin declarar, así como descuadres en algunos pagos en efectivo que le hizo el PSOE.

- Final del Campeonato de Pintxos de Euskal Herria: Hondarribia acoge, a partir de las 09:30 horas, la final del XX Campeonato de Pintxos de Euskal Herria. Un total de 8 pintxos se disputarán la txapela.