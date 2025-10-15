Albiste izango dira: Palestinaren aldeko lanuzteak, Abalos, epailearen aurrean eta Euskal Herriko Pintxo Txapelketako finala
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 15ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Palestinaren aldeko lanuzteak: Sindikatuek Palestinako genozidioa salatzeko deitutako lanuzteetan parte hartzeko deia egin dute. Nahiz eta Egipton Gazarako bake plana sinatu duten, sindikatuek lanuzteak mantentzea erabaki dute. Lanuzteak txanda bakoitzeko hiru eta lau ordukoak izango dira, deialdien arabera.
- Abalos, epailearen aurrean: Jose Luis Abalos Espainiako Gobernuko ministro ohi eta PSOEko Antolakuntza idazkari izandakoak hitzordua du, 10:00etan, Auzitegi Gorenean. Azalpenak entzun ondoren ez da baztertzen Leopoldo Puente magistratuak bere espetxeratzea agintzea.
- Euskal Herriko Pintxo Txapelketako finala: 8 pintxo lehiatuko dira, 09:30etatik aurrera, Hondarribian egiten ari diren XX. Euskal Herriko Pintxo Txapelketako finalean.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Palestinako genozidioa salatzeko lanuzteetan parte hartzeko deia egin dute sindikatuek
ELAk txanda bakoitzeko 4 orduko lanuzteak proposatu ditu. LAB, CCOO, UGT, Steilas, Esk, CGT, Etxalde eta Hiru sindikatuek deialdi bateratua egin dute eta 3 ordu proposatu dituzte. Hala ere, Hezkuntzan greba orokorra deitu da.
Bankuan akzioak dituzten Sabadellen bezeroen % 2,8k onartu dute BBVAren eskaintza
Akziodun horiek Sabadell bankuaren kapitalaren % 1,1 ordezkatzen dute. Kataluniako bankuak azaldu duenez, bezero diren akziodun txikiak kapitalaren % 30,8ren jabe dira.
Euskadik 20 mila milioi euro baino gehiago bilduko du estreinakoz
Finantzen Euskal Kontseiluak aspaldian jarritako helburu muga, beraz, gaindituko da, ekonomiaren ziurgabetasunak markaturiko garaia izanagatik ere. Iaz baino % 9,4 gehiago bilduko dute EAEko ogasunek.
Euskal gazteria ia 30 urterekin emantzipatzen da, Europako batez bestekoa baino 4 urte beranduago
Gazteen Euskal Behatokiak egindako azken ikerketaren arabera, emakumezkoak gizonezkoak baino ia urtebete lehenago emantzipatzen dira.
Palestinaren aldeko lanuzte orokorrerako ezarritako gutxieneko zerbitzuak
Lan Sailak sinatutako aginduan funtsezko sektoreetan mantendu beharreko funtsezko prestazioak ezartzen da, hala nola osasuna, garraioa, hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, energia eta justizia.
Joel Mokyr, Philippe Aghion eta Peter Howitt ekonomialariek irabazi dute 2025eko Ekonomiaren Nobel saria
Suediako Zientzien Errege Akademiak hiru ekonomialariak saritu ditu "berrikuntzak bultzatutako hazkunde ekonomikoa azaltzeagatik".
EHUko Ikasle Kontseiluak bat egin du urriaren 15erako Palestinaren alde deitutako greba orokorrarekin
Ikasle Kontseiluak ohar bidez azaldu duenez, indarkeria amaitzea eta palestinarren giza eskubideak babestea eskatzen duten mobilizazioetan parte hartzea errazteko asmoz deitu dute etenaldi akademikoa.
Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak ostiralean argitaratuko du BBVAren eskaintzari buruzko emaitza
Baliteke BBVA Sabadell erosteko eskaintza publikoa egitera behartzea, besteak beste.
Villavesetako langileek greban jarraitzearen alde egin dute, oso bozketa estu batean
Garraio publikoko langileen % 50,6k egin dute grebaren alde; sei botoko aldeagatik gailendu da aukera hori. TCC enpresak ohartarazi du ez duela negoziatuko lanuztea bertan behera utzi arte.