TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Palestinaren aldeko lanuzteak, Abalos, epailearen aurrean eta Euskal Herriko Pintxo Txapelketako finala

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Palestinaren aldeko manifestazioa Donostian
Palestinaren aldeko manifestazioa Donostian, irailean. Argazkia: EFE.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 15ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Palestinaren aldeko lanuzteak: Sindikatuek Palestinako genozidioa salatzeko deitutako lanuzteetan parte hartzeko deia egin dute. Nahiz eta Egipton Gazarako bake plana sinatu duten, sindikatuek lanuzteak mantentzea erabaki dute. Lanuzteak txanda bakoitzeko hiru eta lau ordukoak izango dira, deialdien arabera.

Abalos, epailearen aurrean: Jose Luis Abalos Espainiako Gobernuko ministro ohi eta PSOEko Antolakuntza idazkari izandakoak hitzordua du, 10:00etan, Auzitegi Gorenean. Azalpenak entzun ondoren ez da baztertzen Leopoldo Puente magistratuak bere espetxeratzea agintzea. 

- Euskal Herriko Pintxo Txapelketako finala: 8 pintxo lehiatuko dira, 09:30etatik aurrera, Hondarribian egiten ari diren XX. Euskal Herriko Pintxo Txapelketako finalean. 

Grebak Palestina Sindikatuak lab sindikatua Ela Sindikatua UGT CCOO STEILAS Gazako Zerrenda Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu