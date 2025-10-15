DEKLARAZIOA

Abalosek epailearen aurrean deklaratuko du gaur, kartzelan sartzea jokoan

Epaileak bere askatasun egoera berrikusiko du ministro ohiaren azalpenak entzun ostean: txosten batean, 95.437 euroko ordainketak eta PSOEk eskudirutan egindako ordainketa batzuk antzeman ziren, eta horren inguruko gorabeherak azaldu beharko ditu.

Ireki itzazu, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Luis Abalos Espainiako Gobernuko ministro ohia Leopoldo Puente magistratuaren aurrean deklaratzeko deituta dago gaur. Epaileak bere askatasun-egoera aztertuko du, 95.437 euroko diru-sarrerak aitortu gabe zituela antzeman zuen txosten baten aurrean bere azalpenak entzun ostean.

Ezohiko testuinguru batean egingo du agerraldia; izan ere, azken orduko ezustekorik ezean, Jose Anibal Alvarez letraduak lagunduko dio, eta astelehenean uko egin zion haren zerbitzuei, "desberdintasun bideraezinak" direla eta. Magistratuak ez du egoera hori onartu, "lege-iruzurra" dela uste baitu.

Abokatuak baieztatu duenez, Gorenera joango da, eta magistratuak agindutakoa beteko du; izan ere, magistratuak Abalosen maniobra hori aurpegiratu zuen, hitzordua eta bistilla bertan behera uztea behartzeko saiakera zelakoan.

Inork ez daki zer deklaratuko duen, eta ez dakigu epailearen eta fiskalaren galderei erantzungo dien edo ez deklaratzeko eskubideari eutsiko dion, baina aurreko agerraldietan bai magistratuari bai abokatuari erantzun zien.

Nolanahi ere, funtsezkoa izango da ondoren kautelazko neurriak berrikusteko egingo den bistillari begira. Une honetan pasaportea kentzea, herrialdetik irteteko debekua eta epaitegian agerraldiak egitea ezarrita ditu.

Horrela, Abalosek kartzelan sartzea du jokoan. Eskaera hori herri-akusazioek eskatu zuten azkenekoz, eta Fiskaltzak aztertuko du, hitzordua nola igarotzen den kontuan hartuta. Oraingoz, zenbait akusaziok aurreratu diote espetxeratzea eskatuko dutela.

Puentek laugarren aldiz deitu du ministro ohia deklaratzera, oraingoan UCOren txostenaren ostean. Bertan, 95.437 euroko gastuak atzeman zituen, "aitortu gabeko sarreretatik" sortutakoak, baita PSOEren eskudiruzko ordainketak ere, alderdi horrek Auzitegi Gorenari igorritako dokumentazioarekin bat ez datozenak.

Buruzagi sozialista ohia pandemia betean maskara-kontratuen esleipenetan ustez egindako komisioengatik ikertzen ari da, eta Santos Cerdan bere ondorengoari ere eragiten dion kasuaren beste adar batean, Garraio Ministerioaren buru zenean obra publikoko kontratazioetan ustez egindako hozkadengatik.

