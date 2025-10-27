¿Qué pasará ahora con Talgo tras la investigación a José Antonio Jainaga?
El futuro de Talgo vuelve a quedar en el aire tras conocerse la investigación judicial abierta contra José Antonio Jainaga. La Audiencia Nacional analiza una presunta venta de acero a una empresa de fabricación de armamento en Israel, y esa causa ha introducido incertidumbre en un proceso clave: la compra de casi el 30 % de la compañía ferroviaria por parte de un grupo de instituciones públicas y privadas vascas.
La operación, valorada en 155 millones de euros y con una financiación adicional de 150 millones, debía concretarse esta misma semana. En el reparto de la inversión, Sidenor aportaría 45 millones, mientras que el resto correrá a cargo del Gobierno Vasco, el Gobierno español, Kutxabank, las fundaciones BBK y Vital, las diputaciones forales y la Corporación Mondragón.
Desde Euskadi, el mensaje es de continuidad. La vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, aseguró en Radio Euskadi que “el proceso para la adquisición de Talgo sigue su curso”. Por su parte, el presidente del PNV, Aitor Esteban, pidió que no se “criminalice al empresario antes de que se juzgue la causa”.
La incógnita, sin embargo, está en Madrid. Según diversas fuentes, el Gobierno español muestra reticencias a mantener su participación en la operación. El Consejo de Ministros había aprobado una inversión de 75 millones de euros a través de la SEPI, pero esa aportación está ahora en entredicho.
En los próximos días se espera que los distintos actores implicados confirmen si mantienen el compromiso o si la investigación judicial obliga a replantear la entrada institucional en Talgo. El desenlace podría marcar el rumbo de una de las operaciones industriales más relevantes del año.
Más noticias sobre economía
El preacuerdo entre la dirección y el comité de empresa de Avanza pone fin al conflicto laboral de una de las concesiones de Lurraldebus
La Diputacion de Gipuzkoa ha mostrado su satisfacción por el preacuerdo que "mejora las condiciones laborales" de la plantilla de Avanza. El texto recoge, entre otras medidas, una reducción de jornada y un incremento salarial total del 12,10 %.
Desconvocados los paros parciales de este fin de semana de los trabajadores de Glovo en Navarra
Aunque trabajadores y patronal no han llegado a un acuerdo todavía, la reunión del viernes sirvió para acercar posturas, por lo que se han desconvocado los paros parciales que estaban previstos para este sábado y domingo en Navarra.
Trabajadores de Maderas de Llodio se encierran en el Ayuntamiento contra los despidos
Tras finalizar el "acto simbólico" de protesta, que ha durado toda la noche, han pedido al Gobierno Vasco y a la Diputación de Álava, a la que también han solicitado una reunión, que pongan en marcha los planes para revitalizar Aiaraldea, y han asegurado que seguirán luchando.
El sector de la máquina herramienta no vive su mejor momento
Los aranceles de Trump esetán dificultando las ventas y eso se ve claramente en el último dato de exportaciones que conocimos ayer: han caído un 31 %. Desde AFM, la Asociación de Empresas de Máquina Herramienta, calculan que este año los pedidos del sector en general caerán entre un 5 y un 10%.
El juez suspende la vista sobre el vestuario de Petronor y da una semana de plazo para votar en asamblea el preacuerdo
El preacuerdo recoge, entre otras cuestiones, "una compensación en tiempo de 15 minutos". En caso de que antes del lunes no se haya celebrado esa asamblea y se haya votado, el juez decidirá finalmente en relación a este conflicto.
¿Qué es la DNC, cómo se contagia y cómo afecta al sector?
La Dermatosis Nodular Contagiosa mantiene en vilo al sector ganadero. En Euskal Herria no se ha detectado aún ningún caso, pero ya se están poniendo en marcha medidas preventivas y de vigilancia. Te contamos las claves de esta enfermedad y en qué medida afecta al sector ganadero.
Petronor y sindicatos se ven en el juzgado por la denuncia de modificación de las condiciones laborales
El Juzgado de lo Social de Bilbao celebra hoy el juicio por la denuncia presentada por los sindicatos de Petronor contra la compañía por la modificación "sustancial" de las condiciones laborales, que ha motivado una huelga indefinida tras el "aumento encubierto de jornada para el personal a turnos (unos 30 minutos más por día trabajado) como consecuencia del traslado del edificio del vestuario".
Vivienda levantará dos alturas más en 65 bloques públicos para conseguir dos mil pisos
El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ya trabaja en seis proyectos piloto, equivalentes a un 10 % del plan total previsto.
La Audiencia Nacional investiga a Sidenor por vender acero a una empresa de armamento israelí
La Audiencia Nacional investiga por contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y a otros dos directivos por vender acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas.