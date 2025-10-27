¿Qué pasará ahora con Talgo tras la investigación a José Antonio Jainaga?

El futuro de Talgo vuelve a quedar en el aire tras conocerse la investigación judicial abierta contra José Antonio Jainaga. La Audiencia Nacional analiza una presunta venta de acero a una empresa de fabricación de armamento en Israel, y esa causa ha introducido incertidumbre en un proceso clave: la compra de casi el 30 % de la compañía ferroviaria por parte de un grupo de instituciones públicas y privadas vascas.

La operación, valorada en 155 millones de euros y con una financiación adicional de 150 millones, debía concretarse esta misma semana. En el reparto de la inversión, Sidenor aportaría 45 millones, mientras que el resto correrá a cargo del Gobierno Vasco, el Gobierno español, Kutxabank, las fundaciones BBK y Vital, las diputaciones forales y la Corporación Mondragón.

Desde Euskadi, el mensaje es de continuidad. La vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, aseguró en Radio Euskadi que “el proceso para la adquisición de Talgo sigue su curso”. Por su parte, el presidente del PNV, Aitor Esteban, pidió que no se “criminalice al empresario antes de que se juzgue la causa”.

La incógnita, sin embargo, está en Madrid. Según diversas fuentes, el Gobierno español muestra reticencias a mantener su participación en la operación. El Consejo de Ministros había aprobado una inversión de 75 millones de euros a través de la SEPI, pero esa aportación está ahora en entredicho.

En los próximos días se espera que los distintos actores implicados confirmen si mantienen el compromiso o si la investigación judicial obliga a replantear la entrada institucional en Talgo. El desenlace podría marcar el rumbo de una de las operaciones industriales más relevantes del año.