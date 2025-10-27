Zer gertatuko da orain Talgorekin, Jose Antonio Jainaga ikertu ondoren?
Talgoren etorkizuna airean geratu da berriro, Jose Antonio Jainagaren aurka abiatutako ikerketa judizialaren berri izan ondoren. Auzitegi Nazionalak Israelen armamentua fabrikatzen duen enpresa bati ustez altzairua saldu izana ikertu du, eta horrek zalantza sortu du funtsezko prozesu batean: euskal erakunde publiko eta pribatu batzuek tren-konpainiaren ia % 30 erosteko aukera.
Operazioa, 155 milioi eurotan baloratua eta 150 milioiko finantzaketarekin, aste honetan bertan zehaztu beharko litzateke. Inbertsioaren banaketan, Sidenorrek 45 milioi jarriko zituen, eta gainerakoa Eusko Jaurlaritzak, Espainiako Gobernuak, Kutxabankek, BBK eta Vital fundazioek, foru aldundiek eta Mondragon Korporazioak ordainduko zuten.
Lehen lehendakariorde Ibone Bengoetxeak Radio Euskadin adierazi zuenez, "Talgo eskuratzeko prozesuak aurrera jarraitzen du". Bestalde, Aitor Esteban EAJko presidenteak" enpresaburua ez kriminalizatzeko "eskatu du, "epaiketa egin baino lehen".
Hainbat iturriren arabera, Espainiako Gobernuak errezeloak agertu ditu operazioan parte hartzeari eusteko. Ministroen Kontseiluak 75 milioi euroko inbertsioa onartu zuen SEPIren bitartez, baina ekarpen hori zalantzan dago orain.
Datozen egunetan, inplikatutako eragileek konpromisoa mantentzen duten edo ikerketa judizialak Talgoko sarrera instituzionala birplanteatzera behartzen duen berrestea espero da.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Avanza enpresaren zuzendaritzak eta langileen batzordeak aurreakordioa lotu dute: amaitu egin da Lurraldebuseko lan-gatazka
Gipuzkoako Foru Aldundia pozik agertu da Avanza enpresako langileen "lan-baldintzak hobetzen" dituen aurreakordioarekin. Lanaldia murriztea eta soldata % 12,10 igotzea daude jasota aurreakordioan, besteak beste.
Nafarroako Glovoko langileek bertan behera utzi dituzte asteburu honetarako deitutako lanuzte partzialak
Langileek eta patronalak oraindik akordiorik lortu ez duten arren, ostiraleko bilerak jarrerak hurbiltzeko balio izan zuen, eta, ondorioz, bertan behera utzi dituzte larunbat eta igande honetarako Nafarroan aurreikusita zeuden lanuzte partzialak.
Maderas de Llodioko langileek itxialdia egin dute udaletxean kaleratzeen aurka
Gau osoa iraun duen "ekintza sinbolikoa" amaituta, Eusko Jaurlaritzari eta Arabako Foru Aldundiari eskatu diete martxan jar ditzatela Aiaraldea biziberritzeko planak, eta borroka egiten jarraituko dutela hitzeman dute. Bilera bat egiteko deia ere luzatu diote Aldundiari.
Makina-erremintaren sektoreak ez du bere unerik onena bizi
Trumpen muga-zergak salmentak zailtzen ari dira, eta hori argi ikusten da atzo ezagutu genuen esportazioen azken datuan: % 31 egin dute behera. Makina Erremintako Enpresen Elkartearen arabera, aurten sektoreko eskaerak % 5 eta % 10 artean jaitsiko dira.
Epaileak bertan behera utzi du Petronorren epaiketa, eta astebeteko epea eman du aurreakordioa bozkatzeko
Aurreakordioak, besteak beste, "15 minutuko konpentsazioa" jasotzen du. Batzar hori astelehena baino lehen egin ez bada aurreakordioa bozkatzeko, epaileak berak erabakiko du azkenean.
Zer da DNK, nola kutsatzen da eta nola eragiten dio sektoreari?
Dermatosi Nodular Kutsakorrari adi-adi dago abeltzaintza-sektorea. Euskal Herrian ez da oraindik kasurik antzeman, baina prebentzio eta zaintza neurriak martxan jartzen ari dira. Hona hemen gaixotasun honen gakoak eta abeltzaintza-sektorean dituen eraginak.
Petronor eta sindikatuak aurrez aurre epaitegian, lan-baldintzen aldaketaren salaketagatik
Bilboko Lan Arloko Epaitegian gaur egin da Petronorreko sindikatuek enpresaren aurka jarritako salaketaren epaiketa. Salaketaren arabera, lan-baldintzak "nabarmen" aldatu dira, eta, horren aurrean, langileek greba mugagabea abiatu dute. "Txandakako langileen lanaldia ezkutuan handitu da (30 minutu gehiago lan egindako egun bakoitzeko), aldagelako eraikina lekuz aldatzearen ondorioz", salatu dute sindikatuek.
Etxebizitza Sailak bi solairu gehiago eraikiko ditu 65 bloke publikotan, bi mila etxebizitza gehiago lortzeko
Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila sei proiektu pilotutan ari da lanean, hau da, aurreikusitako plan osoaren % 10.
Auzitegi Nazionala Sidenor ikertzen ari da, Israelgo armamentu enpresa bati altzairua saltzeagatik
Auzitegi Nazionala Jose Antonio Jainaga Gomez Sidenorreko presidentea eta bi zuzendari ikertzen ari da, Israel Military Industries arma-fabrikatzaileari altzairua saltzeagatik.