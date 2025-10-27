IKERKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zer gertatuko da orain Talgorekin, Jose Antonio Jainaga ikertu ondoren?

Israelgo armamentu-enpresa bati ustez altzairua saltzeagatik Auzitegi Nazionalean irekitako auziak zalantzak sortu ditu Talgoren % 30 erosteko operazioaren etorkizunaren inguruan. Euskal erakundeek konpromisoari eutsi diote, baina Espainiako Gobernuak inbertsioa geldiaraz dezake.
(Foto de ARCHIVO) Factoría de Talgo Las Matas, a 27 de agosto de 2024, en Las Rozas, Madrid (España). La Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha denegado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon para hacerse con el 100% de Talgo, aludiendo a razones de seguridad nacional, según fuentes del Gobierno. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 27 AGOSTO 2024;MADRID;GOBIERNO;OPA;MAGYAR;TALGO 27/8/2024
Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Talgoren etorkizuna airean geratu da berriro, Jose Antonio Jainagaren aurka abiatutako ikerketa judizialaren berri izan ondoren. Auzitegi Nazionalak Israelen armamentua fabrikatzen duen enpresa bati ustez altzairua saldu izana ikertu du, eta horrek zalantza sortu du funtsezko prozesu batean: euskal erakunde publiko eta pribatu batzuek tren-konpainiaren ia % 30 erosteko aukera.

Operazioa, 155 milioi eurotan baloratua eta 150 milioiko finantzaketarekin, aste honetan bertan zehaztu beharko litzateke. Inbertsioaren banaketan, Sidenorrek 45 milioi jarriko zituen, eta gainerakoa Eusko Jaurlaritzak, Espainiako Gobernuak, Kutxabankek, BBK eta Vital fundazioek, foru aldundiek eta Mondragon Korporazioak ordainduko zuten.

Lehen lehendakariorde Ibone Bengoetxeak Radio Euskadin adierazi zuenez, "Talgo eskuratzeko prozesuak aurrera jarraitzen du". Bestalde, Aitor Esteban EAJko presidenteak" enpresaburua ez kriminalizatzeko "eskatu du, "epaiketa egin baino lehen".

Hainbat iturriren arabera, Espainiako Gobernuak errezeloak agertu ditu operazioan parte hartzeari eusteko. Ministroen Kontseiluak 75 milioi euroko inbertsioa onartu zuen SEPIren bitartez, baina ekarpen hori zalantzan dago orain.

Datozen egunetan, inplikatutako eragileek konpromisoa mantentzen duten edo ikerketa judizialak Talgoko sarrera instituzionala birplanteatzera behartzen duen berrestea espero da.

Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Protesta de trabajadores de Petronor
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Petronor eta sindikatuak aurrez aurre epaitegian, lan-baldintzen aldaketaren salaketagatik

Bilboko Lan Arloko Epaitegian gaur egin da Petronorreko sindikatuek enpresaren aurka jarritako salaketaren epaiketa. Salaketaren arabera, lan-baldintzak "nabarmen" aldatu dira, eta, horren aurrean, langileek greba mugagabea abiatu dute. "Txandakako langileen lanaldia ezkutuan handitu da (30 minutu gehiago lan egindako egun bakoitzeko), aldagelako eraikina lekuz aldatzearen ondorioz", salatu dute sindikatuek.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X