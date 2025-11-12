Industria vasca
Talgo celebrará el 12 de diciembre su junta de accionistas, donde se ratificará la entrada del consorcio vasco liderado por Sidenor

La junta dará luz verde a la compra el 29,77 % de Talgo por parte de Sidenor, tras el acuerdo alcanzado con la sociedad Pegaso el pasado 7 de noviembre.
TALGO
Imagen de un tren de Talgo. Foto: Orain
El fabricante de trenes Talgo celebrará el próximo 12 de diciembre su Junta Extraordinaria de Accionistas, según se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado. En esa junta, los accionistas de Talgo darán luz verde a la compra el 29,77 % de Talgo por parte de Sidenor, tras el acuerdo alcanzado con la sociedad Pegaso el pasado 7 de noviembre.

Sidenor, con sede en Basauri (Bizkaia), es líder en la producción de aceros largos especiales, fundamentales para sectores como la automoción, la industria ferroviaria y la construcción.

En la junta los accionistas deberán aprobar la nueva estructura de financiación de la compañía para ppoder llevar a cabo el traspaso definitivo de las acciones. Esta transacción se realizará a un precio fijo de 4,25 euros por acción (156,67 millones de euros, en total).

Fundada en 1942 por el ingeniero alavés Alejandro Goicoechea y el empresario José Luis Oriol, Talgo se ha consolidado como un referente en el sector ferroviario a nivel internacional. Su tecnología, basada en la articulación de vagones y sistemas de inclinación natural, ha revolucionado el transporte ferroviario, mejorando la seguridad y la eficiencia energética.

