Talgok abenduaren 12an egingo du akziodunen batzarra, Sidenor buru duen euskal partzuergoaren sarrera berresteko

Akziodunek oniritzia emango diote Sidenorrek Talgoren % 29,77a erosteari, joan den azaroaren 7an Pegaso sozietatearekin lortutako akordioaren ondoren.

TALGO
Talgoren tren baten irudia. Argazkia: Orain
author image

EITB

Azken eguneratzea

Talgo tren-fabrikatzaileak Akziodunen Ezohiko Batzarra egingo du abenduaren 12an, asteazken honetan Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutakoaren arabera. Batzar horretan, Sidenorrek Talgoren % 29,77 erosteari oniritzia emango diote Talgoren akziodunek, azaroaren 7an Pegaso sozietatearekin lortutako akordioaren ostean.

Basaurin egoitza duen Sidenor enpresa liderra da automobilgintzan, tren-industrian eta eraikuntzan funtsezkoak diren altzairu luze berezien ekoizpenean.

Abenduko ezohiko batzarrak konpainiaren finantzaketa-egitura berria onartu beharko du akzioen behin betiko eskualdaketa gauzatu ahal izateko. Transakzio hori 4,25 euroko prezio finkoan egingo da akzioko (156,67 milioi euro, guztira).

1942an Alejandro Goicoechea ingeniari arabarrak eta Jose Luis Oriol enpresariak sortua, Talgo tren-sektoreko erreferente bihurtu da nazioartean. Bere teknologiak, bagoien artikulazioan eta inklinazio naturaleko sistemetan oinarritua, tren-garraioa irauli du, segurtasuna eta energia-eraginkortasuna hobetuz.

Talgok burtsaren ehuneko 9,7ko gorakadarik handiena lortu du Sidenorrek konpainiaren ehuneko 30 erosi ondoren
Talgo eta Sidenor, euskal industriaren bi koloso
Enpresaburuak Industria Ekonomia Euskal Autonomia Erkidegoa

