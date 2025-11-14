El IPC baja una décima en la CAV hasta el 3,2 % interanual y sube un 2,7 % en Navarra
La alimentación y la electricidad son los precios que más suben en Hego Euskal Herria desde el año pasado.
El IPC interanual ha bajado una décima en octubre en Euskadi hasta el 3,2 % y se ha situado una décima por encima de la media nacional.
Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), respecto al mes anterior el IPC ha subido un 0,6 % en la CAV.
Por territorios, el IPC interanual fue del 3,4 % en Álava, del 3,3 % Bizkaia, y del 3 % en Gipuzkoa.
El precio de los alimentos ha vuelto a subir, en octubre tres décimas hasta el 3,7 %, mientras que en relación al mes anterior el ascenso ha sido del 1,6 %.
El sector del transporte, que incluye los carburantes, ha pasado del 2,5 % al 2,6 %, solo una décima más. Si se compara con septiembre la subida es del 0,3 %.
Por su parte, la vivienda, en la que se recoge la electricidad, se ha incrementado en cuatro décimas y ha subido hasta el 7,4 %. En relación al mes anterior la variación ha sido del 1 %.
El índice de Bebidas Alcohólicas y Tabaco ha sido del 3,8 %; el del Vestido y Calzado del -0,5 %; el del menaje del 1,4 %; el de la Medicina del 2,5 %; el de Comunicaciones del 1,8 %; el de Cultura del -0,6 %; el de enseñanza del 2,1 %; el de Hoteles, Cafés y Restaurantes en el 4,4 %; y otros del 3,3 %.
Los precios suben en Navarra
Los precios subieron en Navarra en octubre un 2,7% en términos interanuales, mientras que la inflación de los alimentos aumentó un 2,9 %,
La mayoría de los grupos registraron tasas de inflación positivas en octubre en términos interanuales en Navarra, a excepción del ocio y la cultura, donde fue negativa (-0,4 %). Además, la medicina, se sitúa en el 2,4 %, ocho décimas inferior a la registrada el mes anterior, y la enseñanza baja siete décimas respecto al mes anterior y se sitúa en el 3,4 %.
Lo que más subió fue la vivienda, con una tasa del 6,3 %, seguida de bebidas alcohólicas y el tabaco (5,3 %). El vestido y calzado, presenta una variación anual del 1,4 %, un punto y cinco décimas superior a la registrada el mes anterior y las comunicaciones, se sitúan en el 1,7 %, un punto y una décima superior a la registrada el mes anterior.
El IPC sube al % 3,1 en el Estado
En el conjunto de España, el instituto público ha confirmado los datos adelantados hace dos semanas, con un repunte del IPC hasta el 3,1 % interanual en octubre, una décima más que en el mes de septiembre y la tasa más alta desde junio de 2024, por el encarecimiento de la electricidad.
La inflación de los alimentos también aumentó una décima, hasta el 2,4 %.
