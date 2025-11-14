Urte arteko KPIa hamarren bat jaitsi da EAEn, % 3,2ra arte, eta % 2,7 igo da Nafarroan
Elikadura eta elektrizitatea dira Hegoaldean gehien garestitu direnak.
Urte arteko KPIa hamarren bat jaitsi da urrian Euskadin, % 3,2ra arte, eta Espainiako batez bestekoa baino hamarren bat gorago kokatu da.
Espainiako Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) ostiral honetan argitaratu dituen datuen arabera, KPIa % 0,6 igo da EAEn aurreko hilabetekoarekin alderatuta.
Datuak lurraldez lurralde aztertuta, urte arteko KPIa % 3,4koa izan da Araban, % 3,3koa Bizkaian eta % 3koa Gipuzkoan.
Elikagaien prezioek hiru hamarren egin dute gora urrian, % 3,7raino, eta aurreko hilabetearen aldean igoera % 1,6koa izan da.
Garraioaren sektorea, erregaiak barne, % 2,5etik % 2,6ra igo da, hamarren bat gehiago soilik. Irailekoarekin alderatuz gero, igoera % 0,3koa izan da.
Bestalde, etxebizitza (elektrizitatea barne) lau hamarren igo da, % 7,4raino. Aurreko hilekoaren aldean, % 1 egin du gora.
Alkoholdun edariek eta tabakoak % 3,8ko igora izan dute; jantzi eta oinetakoek, berriz, % 0,5eko jaitsiera; etxeko tresnek % 1,4 egin dute gora; medikuntzak, % 2,5; komunikazioek, % 1,8; kulturak % 0,6 egin du behera; irakaskuntzak % 2,1 egin du gora; hotel, kafe eta jatetxeek, % 4,4; eta beste batzuek, % 3,3.
Prezioek gora egin dute Nafarroan
Prezioak % 2,7 igo dira urrian Nafarroan, urte arteko datuei erreparatuz gero, eta elikagaien inflazioa, berriz, % 2,9 igo da.
Talde gehienek inflazio-tasa positiboak izan dituzte urrian Nafarroan, urte arteko datuei erreparatuz gero, aisialdian eta kulturan izan ezik, alor horretan behera egin baituzten % 0,4. Medikuntzan, % 2,4 egin du gora, aurreko hilean baino zortzi hamarren gutxiago; irakaskuntzan, % 3,4, aurreko hilean baino zazpi hamarren gutxiago.
Etxebizitza izan da gehien igo dena (% 6,3), eta edari alkoholdunak eta tabakoa (% 5,3) daude zerrenda horretan hurrengo postuan. Jantziak eta oinetakoak % 1,4 garestitu dira urtebetean, aurreko hilean baino % 1,5 garestiago izan baitira.
KPIa % 3,1era igo da Estatuan
Espainia osoko datuei dagokienez, Estatistika Institutuak duela bi aste aurreratutako datuak berretsi ditu: urte arteko KPIa % 3,1era igo da urrian, irailean baino hamarren bat gehiago, eta 2024ko ekainetik izandako igoera altuena izan du, elektrizitatearen garestitzeagatik.
Elikagaien inflazioa ere hamarren bat igo da, % 2,4raino.
