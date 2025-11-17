PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Negociación de presupuestos del Gobierno Vasco, comité de seguimiento de la gripe aviar y juicio contra antiabortistas en Vitoria-Gasteiz

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
GRAFCAV5906. VITORIA, 03/11/2025.- El Consejero de Hacienda y Finanzas Nöel de d'Anjou durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco para exponer las diferentes partidas del Presupuesto de la CAV para el año 2026 . EFE/ Adrián Ruiz Hierro
D'Anjou, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 17 de noviembre de 2025:

Ronda de negociación presupuestaria: El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noël D'Anjou, iniciará la ronda con la oposición para el intercambio de propuestas sobre los presupuestos del Gobierno Vasco de 2026. Se reunirá con representantes de EH Bildu, del PP y de Sumar, todos los grupos de la oposición salvo Vox. 

- Comité de seguimiento de la gripe aviar: El Gobierno Vasco, las diputaciones y el sector avícola se reúnen para buscar medidas sobre las "formas de hacer excepciones" al confinamiento de las aves por la gripe aviar, según explicaba el pasado viernes Xabier Arruti, diputado de Equilibrio Territorial Verde de Gipuzkoa. 

Juicio contra antiabortistas en Vitoria-Gasteiz: Arranca el juicio contra 21 personas antiabortistas que realizaron concentraciones hace tres años frente a la clínica Askabide de Vitoria-Gasteiz que realiza interrupciones voluntarias de embarazos. 

Preocupación entre los pequeños productores de huevos, porque el confinamiento reducirá la producción

Amaia Arriaga, de Erlia Arrautza Ekologikoak, ha abierto las puertas a EITB. Tiene 500 gallinas y se dedica a la producción de huevos ecológicos. Aunque ya vivieron una situación similar hace unos años, está preocupada por el estrés que van a sufrir las gallinas. Sabe que la producción de huevos bajará y espera que el encierro de las aves sea breve.

