Será noticia: Negociación de presupuestos del Gobierno Vasco, comité de seguimiento de la gripe aviar y juicio contra antiabortistas en Vitoria-Gasteiz

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 17 de noviembre de 2025:

- Ronda de negociación presupuestaria: El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noël D'Anjou, iniciará la ronda con la oposición para el intercambio de propuestas sobre los presupuestos del Gobierno Vasco de 2026 . Se reunirá con representantes de EH Bildu, del PP y de Sumar, todos los grupos de la oposición salvo Vox.

- Comité de seguimiento de la gripe aviar: El Gobierno Vasco, las diputaciones y el sector avícola se reúnen para buscar medidas sobre las "formas de hacer excepciones" al confinamiento de las aves por la gripe aviar, según explicaba el pasado viernes Xabier Arruti, diputado de Equilibrio Territorial Verde de Gipuzkoa.

- Juicio contra antiabortistas en Vitoria-Gasteiz: Arranca el juicio contra 21 personas antiabortistas que realizaron concentraciones hace tres años frente a la clínica Askabide de Vitoria-Gasteiz que realiza interrupciones voluntarias de embarazos.