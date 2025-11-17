Albiste izango dira: EAEko aurrekontuen negoziazioa, hegazti gripeari aurre egiteko jarraipen batzordea eta abortuaren aurkako protestak egin zituzten 21 lagunen aurkako epaiketa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 17an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- EAEko aurrekontuen negoziazioa: 2026ko aurrekontuen inguruko proposamenak trukatzeko oposizioarekin egingo duen bilera-sortari ekingo dio Noël D'Anjou Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza sailburuak. EH Bilduko, PPko eta Sumarreko ordezkariekin elkartuko da, oposizioko talde guztiekin, Voxekin izan ezik, Jaurlaritzak negoziazio horietatik kanpo utzi baitu.
- Hegazti gripearen jarraipen batzordea: Astelehen honetan, azaroaren 17an, hegaztien ustiategietan ezarritako konfinamenduan "salbuespenak egiteko moduak" aztertuko dituzte Eusko Jaurlaritzak, aldundiek eta hegaztien sektoreetako ordezkariek, Xabier Arruti Gipuzkoako Lurralde Oreka Berdeko diputatuak ostiralean azaldu zuenez.
- Epaiketa Gasteizen, abortuaren kontrako protestengatik: Abortuaren kontra legez kanpoko protestak egitea egotzita, 21 lagun epaituko dituzte gaurtik aurrera Gasteizen. Gisa horretako lehen epaiketa da Europan.
Zure interesekoa izan daiteke
Jaurlaritzak bilera deitu du astelehen honetarako hegazti gripearen konfinamenduari salbuespenak bilatzeko
Hainbat neurri proposatu dituzte, hala nola aske dauden hegaztien ustiategiak sareekin estaltzea, aire zabalean ematen duten denbora murriztea edota zaintza indartzea, une bakoitzean dagoen arrisku-mailaren arabera. Eusko Jaurlaritzako, aldundietako eta hegaztien sektoreetako ordezkariak izango dira bileran.
ELA eta LAB ez dira Torresekin bilduko, Parlamentuak gutxieneko soldataren herri-ekimena baztertu eta gero
Bi sindikatu horiek, gainera, iragarri dute auzitara eramango dutela Confebask, gai horri buruz hitz egiteko "negoziazio mahaia eratzeari uko egiteagatik", justiziak "patronalaren negoziatzeko betebeharra bete dezan".
Urte arteko KPIa hamarren bat jaitsi da EAEn, % 3,2ra arte, eta % 2,7 igo da Nafarroan
Elikadura eta elektrizitatea dira Hegoaldean gehien garestitu direnak.
Arrautza ekoizle txikiek kezkaz hartu dute itxialdia, ekoizpena jaitsiko delako
EITB Erlia Arrautza Ekologikoak etxeko Amaia Arriagarekin izan da. 500 oilo dituzte eta ekologikoan egiten dute ekoizpena. Duela urte batzuk ere antzerako egoera bizi izan zuten arren, oiloek biziko duten estresarekin kezkatuta dago. Badaki arrautzen ekoizpenak behera egingo duela eta itxialdia ahalik eta motzena izatea espero du.
Amaia Barredok beharrezkotzat jo ditu kautelazko neurriak hegazti gripearen hedapena prebenitzeko
Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak erantzukizuna eskatu du, eta Ministerioak agindutako neurriak arrisku handiko une batean datozela adierazi du. Era berean, hegazti gripearen jarraipena egiteko batzordea sortuko dela eta astelehenean, azaroaren 17an, bilduko dela iragarri du.
Hegazti gripeari aurre egiteko jarraipen batzorde bat deitu du Eusko Jaurlaritzak astelehenerako
Espainiako Gobernuak aginduta, etxeko hegazti guztiak konfinatu behar dira gaurtik aurrera. Neurriak ustiapen-mota guztiei eragiten die.
CAFek % 66 igo ditu irabaziak urtarriletik irailera
Beasaingo enpresak 100 milioi euro irabazi zituen urtarriletik irailera, eta kontratazio kopurua ere % 80 igo zen, 4049 milioiraino.
Espainiako Gobernuak aire zabaleko hegaztien ustiategi guztiak mugatu ditu, hegaztien gripea dela eta
Gaur egun indarrean dagoen aginduak aire zabaleko hegazti-haztegiak edozein hazkuntza-metodotan konfinatzea ezarri du, ustiategi ekologikoetan eta autokontsumorako ustiategietan edo arrautzak edo haragia azken kontsumitzaileari zuzenean saltzeko ekoizten direnetan barne.
Lan istripua Bilboko portuan: Emakumezko langile bat larri zauritu da, hondeamakina batek harrapatuta
ELA sindikatuak salatu duenez, VCL enpresako langile batek lan istripu "larria" izan zuen pasa den asteartean Bilboko Portuan. Horren arabera, pala eta auto baten artean harrapatuta geratu zen.