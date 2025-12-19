La plantilla de Astilleros Balenciaga rechaza la última oferta del grupo árabe Abu Dhabi Ports

La plantilla de Astilleros Balenciaga ha rechazado este jueves las condiciones ofrecidas por el grupo árabe Abu Dhabi Ports para culminar la compra de la histórica empresa de Zumaia (Gipuzkoa) por lo que, de momento, no ha sido posible alcanzar un acuerdo.

Los trabajadores han adoptado esta decisión este jueves por la noche en una asamblea tras recibir una nueva oferta por parte de los inversores.

El principal escollo parece estar en la parte salarial sobre la que este jueves no ha sido posible lograr un consenso entre las partes.

El acuerdo con la plantilla es un requisito imprescindible para dar luz verde al protocolo de venta del astillero al grupo árabe Abu Dhabi Ports y Premier Marine, que fue firmado el pasado 30 de noviembre por importe de 11,2 millones de euros.

Esta transacción quedó condicionada a la obtención de la concesión por parte del Gobierno Vasco, propietaria de los terrenos, y al acuerdo del comité de empresa que advirtió, tras la firma, de que sus líneas rojas para aceptar pasaban por mantener la plantilla y las condiciones laborales.

El comité de empresa de Astilleros Balenciaga ofreció una rueda de prensa el pasado jueves a las puertas del astillero de Zumaia, donde denunció que los compradores planteaban el despido de 7 trabajadores y una bajada salarial del 25 % y en algunos casos del 50 %.

Los despidos y las bajadas salariales fueron rechazadas por el comité, que ofreció la alternativa de mantener las condiciones laborales existentes con una congelación salarial de 3 años. La última oferta de los inversores presentada este miércoles tampoco ha sido aceptada.