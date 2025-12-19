Balenciaga ontziolako langileek atzera bota dute Abu Dhabi Ports talde arabiarraren azken eskaintza

ONTZIGINTZA
Pasa den azaroaren 30ean, Balenciaga ontziolak salerosketa akordioa sinatu zuen aipaturiko inbertsio talde arabiarrarekin, 11,2 milioi euroren truke. Salerosketa ixteko, ordea, ezinbesteko baldintza da langileekin akordioa lortzea. Antza denez, langileen erosahalmena bermatuko luketen soldatak dira akordiorako korapilo nagusia. 

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Zumaiako Balenciaga ontziolako langileek baztertu egin dute Abu Dhabi Ports inbertsio talde arabiarrak egin dien azken eskaintza. 

Bart egin duten batzarrean, talde arabiarraren proposamena ez onartzea erabaki dute. 

Itxura guztien arabera, langileen erosahalmena bermatuko luketen soldatak dira bi aldeen artean akordioa lortzeko korapilo nagusia. 

Pasa den azaroaren 30ean, Balenciaga ontziolak salerosketa akordioa sinatu zuen aipaturiko inbertsio talde arabiarrarekin, 11,2 milioi euroren truke. Salerosketa ixteko, ordea, ezinbesteko baldintza da langileekin akordioa lortzea.

Halaber, operazioa gauzatzeko beste baldintza da lursailaren jabe den Eusko Jaurlaritzak bere oniritzia ematea. Ildo horretan, Zumaiako portuan lursail batzuk lagatzeko proposamena egin dio Eusko Jaurlaritzak Balenciaga ontziolari. Hori bai, itsasontziak eraikitzeko eta konpontzeko soilik erabili ahal izango ditu ontziolak lursail horiek.

Balenciagako langileen batzordeak pasa den astean emandako prentsaurrekoan salatu zuenez, Abu Dhabi Ports taldeak zazpi lagun kaleratzea eta soldatak % 25-50 jaistea proposatu du.

Horren aurrean, soldatak hiru urtez izoztea eta langileak eta lan-baldintzak mantentzea proposatu diete inbertitzaileei.

