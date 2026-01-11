La plantilla de Astilleros Balenciaga retoma este lunes la actividad

La plantilla de Astilleros Balenciaga, compuesta por 59 personas, retomará este lunes la actividad, tras la venta al grupo árabe Abu Dhabi Ports. La adquisición, valorada en 11,2 millones de euros y acordada in extremis a finales de año, garantiza la viabilidad del histórico astillero de Zumaia (Gipuzkoa).

Tras meses de negociaciones y tiras y aflojas, la plantilla y el consorcio árabe pactaron en diciembre un acuerdo salarial, por el que los sueldos se reducirán un 5 %, para permanecer congelados durante tres años.

El presidente del comité de empresa, David Tejera (CC.OO.) ha destacado que el inicio de actividad "es importante para Zumaia y la comarca". Por su parte, el alcalde de la localidad guipuzcoana, Iñaki Ostolaza, ha felicitado a la plantilla por "el esfuerzo que ha hecho para que se vuelva a abrir una empresa tan importante para la comarca, después de casi dos años cerrados".

En declaraciones a Radio Euskadi, Ostolaza ha asegurado que hay "ganas de volver a trabajar y de volver a la normalidad, porque tanto tiempo peleando, al final cansa y desgasta". "Es importante volver a la rutina y que tengan un trabajo y que la economía familiar también empiece a mejorar", ha concluido.