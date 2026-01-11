Balenciaga ontziolako beharginak astelehen honetan itzuliko dira lanera
Abu Dhabi Ports arabiar taldearen agindupean arituko da aurrerantzean Zumaiako ontziola. Abenduan itxi zuten langileek eta arabiar taldeak salmenta. Adostutakoaren arabera, soldatak % 5 jaitsiko dizkiete, eta hiru urtez izango dituzte izoztuta.
Balenciaga ontziolako beharginak bihar, astelehenarekin, itzuliko dira lanera. Ugazaba berriarekin ekingo diote jardunari, Abu Dhabi Ports arabiar taldeak iaz erosi baitzuen Zumaiako ontziola historikoa, 11,2 miliio euroren truke.
Salerosketa kolokan egon zen aste batzuetan, langileek eta arabiar taldeak soldaten inguruko akordioa itxi zuten arte. Hain justu, langileekin akordioa lortzea ezinbesteko baldintza zen ontziolaren geroa bermatzeko. Adostutakoaren arabera, soldatak % 5 jaitsiko dizkiete beharginei, eta hurrengo hiru urteotan izoztuta izango dituzte.
David Tejera enpresa batzordearen presidenteak (CCOO) nabarmendu duenez, jarduerari berrekitea "garrantzitsua da Zumaiarentzat eta eskualdearentzat". Iñaki Ostolaza Zumaiako alkatea ere pozik agertu da, eta zorionak eman dizkie langileei "egindako esfortzuagatik".
"Bi urtez egon da ontziola itxita. Lanera bueltatzeko eta normaltasuna berreskuratzeko irrikaz daude langileak. Denbora luzean egon dira borrokan, eta horrek nekatu egiten du. Garrantzitsua da errutinara bueltatzea, lanean egotea eta familia ekonomia bere onera etortzea", adierazi du alkateak, pozarren.
Zure interesekoa izan daiteke
Gutxienez asteazkenera arte egongo dira Ipar Euskal Herriko laborariak A-63 errepidea blokeatzen
Hala jakinarazi du Ultra 63 mugimenduak. Nekazariek lau egun daramatzate Baiona parean autobidea trabatzen eta Mercosurren akordioa eta dermatosi nodularraren kontra akabatze masiboak bertan behera uzteko eskatzen.
Laborarien protestak ez dira amaitu Ipar Euskal Herrian, eta A-63 errepidea itxita dago oraindik
Sindikaturik gabeko Ultra 63 mugimenduko langileek Mercosurren akordioa eta dermatosi nodularraren kontra akabatze masiboak bertan behera uzteko eskatu dute. Laborariak Pirinio Atlantikoetako prefetarekin bildu dira, eta batzar emankorra izan da, baina protestekin jarraitzea ebatzi dute.
Eusko Jaurlaritzak uste du Mercosurrekiko akordioa "aukera argia" dela euskal industriarentzat
Muga-zergak pixkanaka kentzeak euskal enpresei kostuak "nabarmen" murriztea ekarriko diela azpimarratu du.
Akordioa Mercosurrekin: zer da eta nola eragingo dio Europari?
Europa osoko nekazariek asteak daramatzate protestan, besteak beste, EBk Mercosurrekin lortu duen eta herrialde kideek onartu duten akordioagatik. Itun ekonomiko honek Hego Amerika eta Europaren arteko merkataritza arautuko du, eta sektore batzuei mesede egiten die eta beste batzuei kalte egin diezaieke.
EBren eta Mercosurren arteko akordioak "eragin larria" duela ohartarazi dute ENBA eta UAGN abeltzaintza elkarteek
"Brasildik edo Argentinatik datorren okela merkaturatzea ahalbidetuko duen agertoki baten" ondorioen aurrean ohartarazi du erakundeak; euskal ustiategi batek dituen "ekoizpen-kostuen oso azpitik" finkatzen baitu prezioa.
A63ak itxita jarraitzen du Baionako tartean nekazarien protestengatik baina auto-ilarak desegiten doaz
Pirinio Atlantikoko Prefeturak jakinarazi duenez, 02:00etan 80 nekazari asindikalek, 60 traktore erabilita, A63 autobidea blokeatu dute Baiona iparraldeko lotunearen parean eta goizetik arazo handiak izan dira inguruetan. Gainera, Prefeturak Biriatuko muga itxi du 7.500 kilotik gorako kamioientzat bi noranzkoetan. Jaurlaritzak EAEko errepideetatik igarotzeko debekatu die 7.500 kilotik gorako kamioiei Frantzia aldera.
Alberto Martinez, medikuen grebari buruz: "Bi urteren eta 12 zirriborroren ondoren, akordio batera iristeko unea da"
Alberto Martinez Osasun sailburuak gogorarazi duenez, langile estatutarioen harremanen esparrua ezartzen duen Estatutu Markoa "Osasun Ministerioaren eskumen esklusiboa da, eta Ministroen Kontseilura eta, ondoren, Kongresura eraman behar du, onar dezan". Horren ildotik, Osasun Saila "Estatutu Markotik kanpo ateratzen den guztia" negoziatzeko moduan dagoela esan du.
EBko herrialdeek oniritzia eman diote Mercosurreko herrialdeekin akordioa sinatzeari
Ezezkoa eman dute Frantziak eta Hungariak, besteak beste.
Nekazariek eta abeltzainek ohartarazi dute EBren eta Mercosurren arteko balizko akordioaren aurkako mobilizazioak "areagotuko" dituztela
Hala iragarri du Raul Beitia Atacako presidenteak (Trebiñuko eta Arabako nekazarien eta abeltzainen elkarte independentea), Nekazaritza Politika Komun berriaren aurkako bigarren protesta egunean. 50 bat traktorek elkarretaratzea egin dute Eusko Jaurlaritzaren aurrean, Gasteizen, Gobernuaren Ordezkariordetzara eramango dituen beste martxa bat egin aurretik.