ONTZIGINTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Balenciaga ontziolako beharginak astelehen honetan itzuliko dira lanera

Abu Dhabi Ports arabiar taldearen agindupean arituko da aurrerantzean Zumaiako ontziola. Abenduan itxi zuten langileek eta arabiar taldeak salmenta. Adostutakoaren arabera, soldatak % 5 jaitsiko dizkiete, eta hiru urtez izango dituzte izoztuta.

Zumaiako ontziola. Zumaiako ontziola. Argazkia: Europa Press

Azken eguneratzea

Balenciaga ontziolako beharginak bihar, astelehenarekin, itzuliko dira lanera. Ugazaba berriarekin ekingo diote jardunari, Abu Dhabi Ports arabiar taldeak iaz erosi baitzuen Zumaiako ontziola historikoa, 11,2 miliio euroren truke. 

Salerosketa kolokan egon zen aste batzuetan, langileek eta arabiar taldeak soldaten inguruko akordioa itxi zuten arte. Hain justu, langileekin akordioa lortzea ezinbesteko baldintza zen ontziolaren geroa bermatzeko. Adostutakoaren arabera, soldatak % 5 jaitsiko dizkiete beharginei, eta hurrengo hiru urteotan izoztuta izango dituzte.

David Tejera enpresa batzordearen presidenteak (CCOO) nabarmendu duenez, jarduerari berrekitea "garrantzitsua da Zumaiarentzat eta eskualdearentzat". Iñaki Ostolaza Zumaiako alkatea ere pozik agertu da, eta zorionak eman dizkie langileei "egindako esfortzuagatik". 

"Bi urtez egon da ontziola itxita. Lanera bueltatzeko eta normaltasuna berreskuratzeko irrikaz daude langileak. Denbora luzean egon dira borrokan, eta horrek nekatu egiten du. Garrantzitsua da errutinara bueltatzea, lanean egotea eta familia ekonomia bere onera etortzea", adierazi du alkateak, pozarren.

Zumaia Industria Gipuzkoa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Laborarien protesta A-63an Baionan
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

A63ak itxita jarraitzen du Baionako tartean nekazarien protestengatik baina auto-ilarak desegiten doaz

Pirinio Atlantikoko Prefeturak jakinarazi duenez, 02:00etan 80 nekazari asindikalek, 60 traktore erabilita, A63 autobidea blokeatu dute Baiona iparraldeko lotunearen parean eta goizetik arazo handiak izan dira  inguruetan. Gainera, Prefeturak Biriatuko muga itxi du 7.500 kilotik gorako kamioientzat bi noranzkoetan. Jaurlaritzak EAEko errepideetatik igarotzeko debekatu die 7.500 kilotik gorako kamioiei Frantzia aldera. 

Alberto Martínez
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Alberto Martinez, medikuen grebari buruz: "Bi urteren eta 12 zirriborroren ondoren, akordio batera iristeko unea da"

Alberto Martinez Osasun sailburuak gogorarazi duenez, langile estatutarioen harremanen esparrua ezartzen duen Estatutu Markoa "Osasun Ministerioaren eskumen esklusiboa da, eta Ministroen Kontseilura eta, ondoren, Kongresura eraman behar du, onar dezan". Horren ildotik, Osasun Saila "Estatutu Markotik kanpo ateratzen den guztia" negoziatzeko moduan dagoela esan du.

Traktoreen protesta Gasteizen
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Nekazariek eta abeltzainek ohartarazi dute EBren eta Mercosurren arteko balizko akordioaren aurkako mobilizazioak "areagotuko" dituztela

Hala iragarri du Raul Beitia Atacako presidenteak (Trebiñuko eta Arabako nekazarien eta abeltzainen elkarte independentea), Nekazaritza Politika Komun berriaren aurkako bigarren protesta egunean. 50 bat traktorek elkarretaratzea egin dute Eusko Jaurlaritzaren aurrean, Gasteizen, Gobernuaren Ordezkariordetzara eramango dituen beste martxa bat egin aurretik.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X