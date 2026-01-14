PROTESTAS
Agricultores y ganadores alaveses desconvocan las protestas contra el acuerdo con Mercosur

La asociación Ataca tenía previsto repetir la concentración de tractores que ha estado celebrando esta semana en la A-1, pero finalmente han decidido desconvocarla tras destacar la participación y la visibilidad de sus reivindicaciones.

FOTODELDÍA VITORIA, 09/01/2026.- Medio centenar de tractores han recorrido por segundo día consecutivo las calles de Vitoria convocados por la asociación de agricultores alaveses y de Treviño (Ataca) contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Latinoamérica), y han anunciado más protestas, que podrían ser este mismo lunes 12. EFE/ Adrián Ruiz-Hierro
Protesta de agricultores y ganaderos alaveses. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Arabako nekazari eta abeltzainek bertan behera utzi dituzte Mercosurreko akordioaren aurka deitutako protestak
Agencias | EITB

La asociación de agricultores alaveses y de Treviño (Ataca) ha desconvocado las protestas que tenían previsto celebrar este miércoles y que comenzaron el pasado 8 de enero para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

Para hoy, miércoles, la Asociación Treviño y Álava por el Campo (Ataca) tenía previsto repetir la concentración de tractores que ha estado celebrando esta semana en la A-1, en las inmediaciones de la localidad alavesa de San Román de San Millán, pero finalmente han decidido desconvocarla. 

El presidente de la asociación, Raúl Beitia, ha dado a conocer esta decisión al darse por satisfechos con cómo han transcurrido las "jornada de lucha", con la participación que han tenido y con la visibilidad que han logrado en sus reivindicaciones. "Hemos conseguido que se nos escuche y, sobre todo, que nos respeten y que nos tengan en cuenta", ha señalado Beitia.

En la última movilización celebrada este martes, el presidente de Ataca señaló que seguían celebrando las tractoradas porque mantenían una "mínima esperanza" en que finalmente el acuerdo con Mercosur no se ratifique por el Parlamento Europeo.

