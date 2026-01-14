Agricultores y ganadores alaveses desconvocan las protestas contra el acuerdo con Mercosur
La asociación Ataca tenía previsto repetir la concentración de tractores que ha estado celebrando esta semana en la A-1, pero finalmente han decidido desconvocarla tras destacar la participación y la visibilidad de sus reivindicaciones.
La asociación de agricultores alaveses y de Treviño (Ataca) ha desconvocado las protestas que tenían previsto celebrar este miércoles y que comenzaron el pasado 8 de enero para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
Para hoy, miércoles, la Asociación Treviño y Álava por el Campo (Ataca) tenía previsto repetir la concentración de tractores que ha estado celebrando esta semana en la A-1, en las inmediaciones de la localidad alavesa de San Román de San Millán, pero finalmente han decidido desconvocarla.
El presidente de la asociación, Raúl Beitia, ha dado a conocer esta decisión al darse por satisfechos con cómo han transcurrido las "jornada de lucha", con la participación que han tenido y con la visibilidad que han logrado en sus reivindicaciones. "Hemos conseguido que se nos escuche y, sobre todo, que nos respeten y que nos tengan en cuenta", ha señalado Beitia.
En la última movilización celebrada este martes, el presidente de Ataca señaló que seguían celebrando las tractoradas porque mantenían una "mínima esperanza" en que finalmente el acuerdo con Mercosur no se ratifique por el Parlamento Europeo.
Te puede interesar
Mercedes-Benz Vitoria busca operarios de montaje para su planta
En un comunicado, Adecco ha informado que el puesto requiere contar con una Formación Profesional relacionada, preferiblemente superior, experiencia previa en el sector industrial o automotriz, capacidad para leer planos técnicos y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, así como en turno fijo de tarde.
El personal médico de Osakidetza inicia dos días de huelga para exigir un estatuto propio
Unos 9.000 profesionales están llamados al paro hoy y mañana. Las jornadas de huelga van acompañadas de movilizaciones en varios puntos de Hego Euskal Herria.
Los ganaderos de Euskadi que apuestan por el sello Eusko Label afrontan una situación complicada
Cada vez hay menos producción de carne local, y las ganaderías y las carnicerías avisan de que la falta de este producto se puede empezar a notar. Las razones son varias, pero destacan que el ganado se vende mejor fuera de Euskadi, mientras que aquí los costes de producción son más altos. A esto se suma la falta de relevo generacional, que amenaza la continuidad del sector.
La nueva estación internacional de Irun recibe sus primeras personas viajeras
Será una apertura parcial (tres de sus diez andenes), pero que permitirá que Cercanías recupere el 67 % de los servicios que había antes de que empezaran las obras del 'tercer hilo' del Tren de Alta Velocidad.
Tráfico denso en la A-1, a la altura de San Román de Millán, por la protesta de agricultores y ganaderos alaveses
La Ertzaintza impidió este lunes llevar las protestas agrarias a la autovía A-1, alegando que no habían cumplido con todos los trámites para realizar la protesta. Hoy, martes, los tractores han salido a la autovía tras recibir la autorización del Gobierno Vasco.
El personal investigador de los institutos Bio pide ser equiparado al de Osakidetza
El personal de los centros de investigación sanitaria de la Comunidad Autónoma Vasca, BioBizkaia, BioGipuzkoa y BioAraba, exigen en los tribunales que se les equipare con el personal investigador de Osakidetza. Son unos 600 trabajadores y trabajadoras, y dicen tener diferencias salariales de más de 10.000 euros al año.
Petronor decide que los trabajadores pueden volver a cambiarse en los anteriores vestuarios, en cumplimiento de la sentencia
Los trabajadores de la refinería realizaron una huelga de 83 días cuando les cambiaron de vestuarios para denunciar que el cambio conllevaba alargar la jornada laboral entre 15 y 30 minutos. Los tribunales les dieron la razón. CC.OO. sospecha que la empresa quiere utilizar un nuevo procedimiento de relevos entre trabajadores para seguir alargando la jornada.
Vuelve la normalidad a la AP-8 en Biriatu, tras una mañana de retenciones kilométricas
Los agricultores de Iparralde han dejado de bloquear la autopista A-63 hacia las 06:00 horas y una vez abierta la vía, cientos de camiones que permanecían parados en Hegoalde se han acercado a la muga, colapsando la zona. Se han generado colas de hasta 11 kilómetros. La situación ha vuelto a la normalidad sobre las 14:00 horas.
El Gobierno Vasco levanta las restricciones al tráfico de camiones de más de 7,5 toneladas en dirección Iparralde
El fin de las restricciones llega tras la reapertura del peaje de Biriatu a todo tipo de vehículos.