Arabako nekazari eta abeltzainek bertan behera utzi dituzte Mercosurreko akordioaren aurka deitutako protestak

Ataca Trebiñu eta Araba Landaren Alde elkarteak deituta, gaur ere A-1ean protesta egiteko asmoa zuten. Azkenean, ordea, bertan behera utzi dute, aste honetako deialdietan parte-hartzea handia izan dela eta beren aldarrikapenak entzun direla iritzita. 

FOTODELDÍA VITORIA, 09/01/2026.- Medio centenar de tractores han recorrido por segundo día consecutivo las calles de Vitoria convocados por la asociación de agricultores alaveses y de Treviño (Ataca) contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Latinoamérica), y han anunciado más protestas, que podrían ser este mismo lunes 12. EFE/ Adrián Ruiz-Hierro
Arabako nekazari eta abeltzainen protesta. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Ataca Trebiñu eta Araba Landaren Alde Elkarteak bertan behera utzi du gaur A-1 errepidean traktoreekin egitekoa zuen protesta. Pasa den urtarrilaren 8an hasi zituzten mobilizazioak, Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko merkataritza-akordioa salatzeko. 

Gaur ere traktoreak hartuta A-1 errepidera ateratzekoak ziren Durruma Donemiliaga parean (Araiatik gertu). 

Raul Beitia Atacaren bozeramaileak azaldu duenez, bertan behera utzi dute, aste honetako deialdietan parte-hartzea handia izan dela eta beren aldarrikapenak entzun direla iritzita. 

Atzo egindako azken mobilizazioan, Mercosurren ituna geldiarazteko itxaropena agertu zuen Beitiak. 

