El personal médico de Osakidetza afronta su segunda jornada de huelga sin descartar la posibilidad de una huelga indefinida

Segunda jornada de huelga de médicos
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Osakidetzako medikuek greba mugagabearen aukera baztertu gabe egingo dute bigarren greba eguna

Última actualización

Tras la huelga de ayer, los médicos de Osakidetza están llamados también hoy a la huelga para pedir un estatuto propio. 9.000 profesionales están llamados a secundar el paro. El personal médico ha mostrado su intención de seguir con las protestas hasta que el Ministerio de Sanidad apruebe un estatuto marco creado específicamente para los médicos; no descartan la posibilidad de una huelga indefinida. 

Osakidetza Huelgas Personal médico Economía

