Osakidetzako medikuek bigarren greba-egunari ekin diote, greba mugagabearen aukera baztertu gabe

Segunda jornada de huelga de médicos
Atzoko grebaren ostean, Osakidetzako medikuak grebara deitu dituzte gaur ere, estatutu propioa eskatzeko. 9.000 profesional daude deituta lanuztera. Medikuek protestekin jarraitzeko asmoa agertu dute, Osasun Ministerioak medikuentzat propio sortutako estatutu markoa onartu arte; ez dute baztertzen greba mugagabea egiteko aukera. 

Eusko Label zigiluaren aldeko apustua egiten duten Euskadiko abeltzainek egoera zail bati aurre egin behar diotela salatu dute

Okelaren ekoizpena oro har  jaisten ari den honetan, are eta gehiago jaitsi da Eusko Label okela. Izan ere, atzerritik etortzen diren ekoizleek gehiago ordaintzen dute hemengo abelburuen truke Eusko Label haragia ekoizten dutenek baino. Arazoen artean etxaldeetako errelebo falta ere aipatu dute sektorekoek, baina Hazik esan du desoreka uneko arazoa baino ez dela.

