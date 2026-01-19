Jornada de huelga este martes en la educación concertada en demanda del cumplimiento del acuerdo de 2024

Los colegios concertados afrontan este martes una nueva jornada de huelga, convocada por el sindicato por ELA, y un juicio, promovido por todos los sindicatos, en demanda de que las patronales cumplan lo acordado en 2024 con las centrales.

ELA, sindicato mayoritario con cerca del 60 % de la representación en el sector, ha convocado a 120 000 docentes a una huelga coincidiendo la celebración del juicio en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por las demandas sindicales interpuestas para que se cumpla la reducción de la hora lectiva.

Por su parte, CCOO, Steilas, LAB y UGT no secundan esta huelga, pero sí han convocado movilizaciones.

Los sindicatos coinciden en denunciar que no se están cumpliendo contenidos del acuerdo con las patronales del sector, Kristau Eskola y Aice-Izea, que en febrero de 2024 puso fin a la huelga de 14 días llevada a cabo entonces en la enseñanza concertada.

Manifestación y concentraciones

Además de la jornada de huelga, ELA ha llamado a una concentración a las 08:15 horas en el colegio Salesianos del barrio bilbaíno de Deusto y, posteriormente, a las 10:30 horas comenzará una manifestación desde el colegio Escolapios hasta el TSJPV.

Los delegados del resto de las centrales citadas se concentrarán ante los juzgados de Bilbao durante el juicio, "para dejar clara a la patronal" su voluntad y capacidad de mantenerse "firmes hasta que cumpla íntegramente los acuerdos firmados".