Greba eguna dute astearte honetan itunpeko hezkuntzan, 2024ko akordioa betetzea eskatzeko
ELA sindikatuak 120.000 irakasle deitu ditu grabara. CCOO, Steilas, LAB eta UGT sindikatuek ez dute grebarekin bat egin, baina mobilizazioak deitu dituzte. Asteartean egingo da eskola-orduak murriztearen inguruan jarritako salaketaren epaiketa-saioa EAEko Auzitegi Nagusian.
Greba eguna izango dute astearte honetan itunpeko ikastetxeetan, ELA sindikatuak deituta, patronalek 2024an sindikatuekin adostutakoa bete dezaten eskatzeko. Horrez gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian (EAEAN) epaiketa-saio bat egingo da, irakastorduaren murrizketa betetzeko sindikatu guztiek jarri zituezten demandengatik.
ELAk, sektoreko ordezkaritzaren % 60 inguru duen sindikatuak, 120.000 irakasle grebara deitu ditu. Bestalde, CCOO, Steilas, LAB eta UGT sindikatuek ez dute grebarekin bat egin, baina mobilizazioak deitu dituzte.
Sindikatuek salatu dute ez direla betetzen ari sektoreko patronalekin, Kristau Eskolarekin eta Aice-Izearekin, 2024an sinatu zen eta 14 eguneko grebaren amaiera eragin zuen akordioaren emaitzak.
Manifestazioa eta kontzentrazioak
Lan jarduna gelditzeaz gain, ELAk elkarretaratzea deitu du 08:15ean Bilboko Deustu auzoko Salestarren ikastetxean. Ondoren, 10:30ean, manifestazioa hasiko dute Escolapios ikastetxetik EAEko Auzitegi Nagusiraino.
Gainerako sindikatuen delegatuak Bilboko epaitegien aurrean bilduko dira epaiketan zehar, "patronalari argi uzteko sinatutako akordioak osorik bete arte irmo mantentzeko borondatea eta gaitasuna" daukatela.
