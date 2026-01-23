Puja

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Varias empresas pujan para comprar Astore

La subasta de esta emblemática marca del deporte vasco se ha celebrado este viernes ante notario. Según fuentes cercanas a la Administración Concursal, el resultado de la subasta se dará a conocer antes de finales de enero.

Euskaraz irakurri: Hainbat enpresak bat egin dute Astore erosteko gaur egingo den eskaintzarekin
author image

EITB

Última actualización

Varias empresas han mostrado su interés por adquirir Astore, empresa textil perteneciente a Ternua Group, según fuentes próximas a la Administración Concursal. La puja se ha producido hoy, viernes, y se prevé conocer al ganador de esta subasta a finales de este mes de enero.

De esta manera, Ternua Group se asegura la supervivencia de sus cuatro marcas. Astore era la única unidad productiva que quedaba por vender, después de que Loreak MendianTernuaLorpen ya hayan sido adquiridas hasta la fecha. De esta manera, se aseguran aproximadamente 100 empleos.

Así las cosas, Astore pondrá punto final al concurso de acreedores que presentó el grupo Ternua en el Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de San Sebastián. 

El grupo empresarial guipuzcoano explicaba entonces que "el crítico momento por el que está atravesando el sector textil a nivel mundial, que ha puesto en jaque a primeras firmas internacionales tras un ajuste de mercado tremendo y sin precedentes" le ha "impactado duramente" abocándole a esta situación. Ternua Group cerró su último ejercicio con "una facturación de 29,2 millones de euros, un resultado negativo y una deuda de 16 millones".

Loreak Mendian fue vendida por 800 000 euros a un grupo de tres trabajadores vinculados con la marca. Lorpen fue adquirida por una parte de su plantilla por un importe de 400 000 euros. Ternua, por su parte, fue comprada por la cooperativa Diknua, perteneciente a Dikar del Grupo Mondragon por valor de 1,5 millones de euros. 

Mondragon Economía

Te puede interesar

xabier iraola enba
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

ENBA: "Es un paso adelante, pero la batalla definitiva será cuando el Parlamento Europeo ratifique o no el acuerdo"

El coordinador del sindicato de baserritarras ENBA, Xabier Iraola, ha considerado que la decisión de la Eurocámara retrasa el pacto de Mercosur, “es un paso adelante, y ha felicitado a todas aquellas personas que se han movilizado por los intereses del sector. Sin embargo, alerta de que la “votación definitiva” del Parlamento Europeo llegará en los próximos meses, en “febrero o en marzo”.
Cargar más
Publicidad
X