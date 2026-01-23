Varias empresas pujan para comprar Astore
La subasta de esta emblemática marca del deporte vasco se ha celebrado este viernes ante notario. Según fuentes cercanas a la Administración Concursal, el resultado de la subasta se dará a conocer antes de finales de enero.
Varias empresas han mostrado su interés por adquirir Astore, empresa textil perteneciente a Ternua Group, según fuentes próximas a la Administración Concursal. La puja se ha producido hoy, viernes, y se prevé conocer al ganador de esta subasta a finales de este mes de enero.
De esta manera, Ternua Group se asegura la supervivencia de sus cuatro marcas. Astore era la única unidad productiva que quedaba por vender, después de que Loreak Mendian, Ternua y Lorpen ya hayan sido adquiridas hasta la fecha. De esta manera, se aseguran aproximadamente 100 empleos.
Así las cosas, Astore pondrá punto final al concurso de acreedores que presentó el grupo Ternua en el Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de San Sebastián.
El grupo empresarial guipuzcoano explicaba entonces que "el crítico momento por el que está atravesando el sector textil a nivel mundial, que ha puesto en jaque a primeras firmas internacionales tras un ajuste de mercado tremendo y sin precedentes" le ha "impactado duramente" abocándole a esta situación. Ternua Group cerró su último ejercicio con "una facturación de 29,2 millones de euros, un resultado negativo y una deuda de 16 millones".
Loreak Mendian fue vendida por 800 000 euros a un grupo de tres trabajadores vinculados con la marca. Lorpen fue adquirida por una parte de su plantilla por un importe de 400 000 euros. Ternua, por su parte, fue comprada por la cooperativa Diknua, perteneciente a Dikar del Grupo Mondragon por valor de 1,5 millones de euros.
