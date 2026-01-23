Enkantea

Hainbat enpresa batu dira Astore erosteko gaur egingo duten enkantera

Ternua taldeko ehungintza enpresa erosteko interesa agertu duten enpresa horiek beren eskaintza egingo dute, notario aurrean, eta litekeena da enkantearen ebazpena urtarrila amaitu aurretik ezagutzea. 

EITB

Hainbat enpresak Astore erosteko interesa agertu dute, konkurtsoko-administrazioaren gertuko iturrien arabera. Astore ehungintza enpresa Ternua Groupen barruan dago, eta enkantea gaur egingo dute. Horrela, Ternua Groupek bere lau marken biziraupena ziurtatuko du. 

Ternua Groupek hartzekodunen konkurtsoa aurkeztu zuen pasa den ekainean. Loreak MendianLorpen eta Ternua konpainien erosketei Astore enpresarena gehitu zaie orain. Horrela, 100 lanpostu inguru bermatuko dira.

Talde barruan zeuden Loreak Mendian, Ternua eta Lorpen enpresek udazkenean argitu zuten euren bidea, orain Astoreren etorkizuna argituko da. Gauzak horrela, Ternua taldeak hartzekodunen konkurtsoari amaiera emango dio 

Loreak Mendian marka Gipuzkoako Borobitex enpresak erosi zuen, 800.000 euroren truke. Lorpenen ekoizpen unitatea langile talde bati saldu zion Ternua taldeak, 400.000 eurotan. Azkenik, Mondragon Korporazioko Dikar kooperatibak Ternua ehungintza enpresa bereganatu zuen 1,5 milioi euro ordaindu ondoren. 

