El proceso de escucha abre en Urdaibai un debate más amplio sobre el desarrollo y la sostenibilidad de la comarca
La Diputación Foral de Bizkaia ha presentado “los hallazgos” del proceso de escucha iniciado ante la posible ampliación del Guggenheim. Entre las conclusiones, destaca la necesidad de proteger la biosfera y repensar el modelo socioeconómico de la comarca.
El debate en torno a la posible ampliación del Museo Guggenheim en Urdaibai ha servido para abrir una discusión “más profunda sobre el modelo socioeconómico y la transformación futura de la comarca". Así lo concluye el informe final del proceso de escucha impulsado por las instituciones vascas en Busturialdea-Urdaibai, presentado este lunes por la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, junto con la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, en Gernika.
El documento revela “dos consensos amplios” entre las más de mil voces recogidas durante el proceso: la protección de la Reserva de la Biosfera es incuestionable, pero debe ir acompañada de propuestas socioeconómicas viables; y el turismo ha dejado de percibirse como un valor positivo en términos absolutos, al estar asociado a problemas de vivienda, movilidad y cohesión social.
Aunque el proyecto museístico ha ocupado un lugar central en el debate público, el informe subraya que el proceso de escucha ha ido más allá, dejando sobre la mesa claves relevantes sobre el desarrollo sostenible de la comarca. “Existen diferencias, pero también grandes consensos”, recoge el documento, que destaca que estas coincidencias presentan “unos mimbres únicos para construir, desde la diversidad, un futuro compartido en la comarca”.
Las conclusiones también ponen en valor el propio proceso participativo como una nueva forma de abordar retos complejos desde la política pública. Según el informe, la escucha sostenida y el contraste de posiciones han permitido introducir matices que no estaban presentes en el debate inicial y avanzar hacia "soluciones más negociadas y menos polarizadas"..
Ahora, lejos de dar por cerrado el debate, el informe plantea como principal reto reactivarlo con nuevos contenidos y la experiencia desarrollada en Urdaibai abre la puerta “a una evolución hacia modelos más anticipatorios de gobernanza territorial”. Sus conclusiones se incorporarán al desarrollo del Plan Estratégico Comarcal para analizar nuevas aportaciones.
El informe, elaborado por Agirre Lehendakaria Center en colaboración con AC4-Columbia University y TZBZ, complementa el estudio previo publicado en el mes de julio de 2025. Durante los 10 meses que ha durado este proceso, se han recogido 1002 narrativas.
El Patronato del Museo Guggenheim anunció el pasado mes de diciembre la suspensión definitiva del proyecto de ampliación, tras analizar los resultados de la fase de estudio y evaluación iniciada en diciembre de 2023.
