Jasangarritasuna eta eskualdearen garapena uztartzeko premia azaleratu du entzute prozesuak Urdaibain

Guggenheimen proiektuaren harira abian jarritako entzute prozesuaren azken txostena aurkeztu du gaur Bizkaiko Aldundiak. Ondorioen artean, adostasun bat nabarmendu dute: parte-hartzaile gehienak bat etorri dira biosfera babesteko eta eskualdeko eredu sozioekonomikoa birpentsatzeko beharra nabarmentzean. 

Guggenheim Museoa Urdaibaira zabaltzearen proiektuak gizartean sortutako ezinegonak eraman zuen Bizkaiko Foru Aldundia entzute prozesua zabaltzera, eta museoaren inguruko gogoetaz harago, eskualdearen garapen ekonomikoaren inguruko eztabaida sakonagoa azaleratu da.

Gernikan gaur egindako agerraldian aurkeztu dute entzute prozesuak utzitako azken txostena Elixabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak eta Ibone Bengoetxea lehendakariordeak eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak . Ondorioen artean, "bi adostasun zabal" nabarmendu dituzte: Biosfera Erreserba babestu beharra eztabaidaezina da, baina horrekin batera, eskualdeak garapen sozioekonomikorako proposamen bideragarri bat behar du. Halaber, turismoa ez da bere horretan “balio erabat positibotzat” jotzen, eta etxebizitza, mugikortasuna edota kohesio soziala aldagaiak aintzat hartzea eskatzen da.

Horrenbestez, museoaren inguruko eztabaidak zenbait gako utzi ditu mahai gainean, eskualdearen garapenarekin lotuta. "Aniztasunetik, eskualdearen etorkizun partekatu bat eraikitzeko mintzak badaude", dio txostenak.

Bestalde, parte-hartze prozesuaren beraren "balioa" ere nabarmentzen da azken txostenean, etorkizuneko “erronka konplexuei” aurre egiteko erreminta gisa. Ondorioen arabera,  herritarren iritziak entzuteak ahalbidetu du eztabaidan aurrera egitea eta muturreko jarrerak alde batera uztea.

Agirre Lehendakaria Centerrek egin du azterlana, AC4-Columbia Universityrekin eta TZBZrekin lankidetzan. 10 hilabete iraun du prozesuak, eta  milatik gora iritzi jaso dira. Orain, prozesuan jasotako ekarpenak Eskualdeko Plan Estrategikoan jasoko dira.

Iazko abenduan, Guggenheim Urdaibai egitasmoa behin betiko baztertu zuen museoko Patronatuak.

 

 

