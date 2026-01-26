Jasangarritasuna eta eskualdearen garapena uztartzeko premia azaleratu du entzute prozesuak Urdaibain
Guggenheimen proiektuaren harira abian jarritako entzute prozesuaren azken txostena aurkeztu du gaur Bizkaiko Aldundiak. Ondorioen artean, adostasun bat nabarmendu dute: parte-hartzaile gehienak bat etorri dira biosfera babesteko eta eskualdeko eredu sozioekonomikoa birpentsatzeko beharra nabarmentzean.
Guggenheim Museoa Urdaibaira zabaltzearen proiektuak gizartean sortutako ezinegonak eraman zuen Bizkaiko Foru Aldundia entzute prozesua zabaltzera, eta museoaren inguruko gogoetaz harago, eskualdearen garapen ekonomikoaren inguruko eztabaida sakonagoa azaleratu da.
Gernikan gaur egindako agerraldian aurkeztu dute entzute prozesuak utzitako azken txostena Elixabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak eta Ibone Bengoetxea lehendakariordeak eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak . Ondorioen artean, "bi adostasun zabal" nabarmendu dituzte: Biosfera Erreserba babestu beharra eztabaidaezina da, baina horrekin batera, eskualdeak garapen sozioekonomikorako proposamen bideragarri bat behar du. Halaber, turismoa ez da bere horretan “balio erabat positibotzat” jotzen, eta etxebizitza, mugikortasuna edota kohesio soziala aldagaiak aintzat hartzea eskatzen da.
Horrenbestez, museoaren inguruko eztabaidak zenbait gako utzi ditu mahai gainean, eskualdearen garapenarekin lotuta. "Aniztasunetik, eskualdearen etorkizun partekatu bat eraikitzeko mintzak badaude", dio txostenak.
Bestalde, parte-hartze prozesuaren beraren "balioa" ere nabarmentzen da azken txostenean, etorkizuneko “erronka konplexuei” aurre egiteko erreminta gisa. Ondorioen arabera, herritarren iritziak entzuteak ahalbidetu du eztabaidan aurrera egitea eta muturreko jarrerak alde batera uztea.
Agirre Lehendakaria Centerrek egin du azterlana, AC4-Columbia Universityrekin eta TZBZrekin lankidetzan. 10 hilabete iraun du prozesuak, eta milatik gora iritzi jaso dira. Orain, prozesuan jasotako ekarpenak Eskualdeko Plan Estrategikoan jasoko dira.
Iazko abenduan, Guggenheim Urdaibai egitasmoa behin betiko baztertu zuen museoko Patronatuak.
Petronorrek elektrolizagailua eraikitzeko lanak hasi ditu
Dagoeneko hasi dituzte 100 megawatteko (MW) eskala handiko bigarren elektrolizagailua eraikitzeko lanak Petronorreko findegian, Muskizen (Bizkaia). Aurreikuspenen arabera, 2029an jarriko dute martxan, eta hasierako inbertsioa 300 bat milioi eurokoa izango da.
Estatutu Marko berrirako akordioa lortu dute Osasun Sailak eta sindikatuek, baina Euskadiko Medikuen Sindikatuak ez du bat egingo
Hitzartutako akordioak 24 orduko guardiekin amaituko du, 17 ordura murriztuz, bi urtean behin oposizioak eta borondatezko mugikortasun-prozedura irekiak ezarriko ditu, eta asteko ordutegia 45 ordura mugatuko du, beste aurrerapen batzuen artean. Euskadiko Medikuen Sindikatuko iturriek adierazi dutenez, ez dira "ordezkatuak" sentitzen, eta, beraz, litekeena da otsailaren 16tik hilean astebeteko greba-deialdiari eustea.
Eusko Jaurlaritzak 11.000 lan-baimen baino gehiago kudeatu ditu sei hilabetean
Uztailetik emandako baimen gehienak Euskadin egoera "irregularrean" bizi eta enplegua lortu duten atzerritarrei dagozkie. Jaurlaritzak aurreikusi du kopurua bikoiztu egingo dela 2026an.
Hainbat enpresa batu dira Astore erosteko egin duten enkantera
Ternua taldeko ehungintza enpresa erosteko interesa agertu duten enpresa horiek beren eskaintza egin dute notario aurrean. Ebazpena urtarrila amaitu aurretik ezagutuko dela espero da.
EDA Drinks & Wine Campusaren Guardiako egoitza eraikitzen hasi da
Basque Culinary Centerren EDA Drinks & Wine Campusak Gasteizen eta Guardian izango dituen bi egoitzak aldi berean eraikiko dituzte, 18 milioiko inbertsioarekin. Helburua 2027-2028 ikasturtetik aurrera ikasleak jasotzen hastea da. Guardiako eraikinak 3.000 metro koadro erabilgarri inguru izango ditu.
EAEk % 6,3ko langabezia-tasarekin itxi zuen 2025a
Eustat Euskal Estatistika Erakundeak Biztanleria Jardueraren Arabera Sailkatzeko Inkesta (BJA) argitaratu du ostiral honetan. Bertan adierazten denez, urtearen amaieran langabezia-tasa puntu erdi jaitsi da 2025eko hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta, hau da, 5.600 langabe gutxiago daude.
Langile bat larri zauritu da Zamudion, lan istripu batean
Ezbeharra 08:30ean gertatu da, Ugaldeguren industrialdeko enpresa batean. Antza denez, altzairuzko pieza batek azpian harrapatu du, eta larri eraman dute ospitalera.
Euskadik turismo eskaintza zabala aurkeztu du FITURen
EUSTATen arabera, Euskadik ia 4 milioi bisita izan ditu azken urtean, aurreko urtean baino % 3,5 gehiago. Gaualdiak ere beste horrenbeste igo dira. Jaurlaritzako Turismo saileko arduradunek "positibotzat" jo dituzte datu horiek.
3,9 milioi ostatu-gau egin dira 2025ean EAEko hoteletan, 2024an baino % 3,5 gehiago
2025ean zazpi milioi gaualdi baino gehiago egin ziren EAEko hoteletan, horietatik % 46 Bizkaian, eta % 41, Gipuzkoan. Araban, berriz, urteartean % 2,7ko jaitsiera izan da.