Será noticia: Reunión Pradales-Sánchez, reunión de la mesa de segregación escolar y tractoradas en Vitoria y la Ribera navarra
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 28 de enero de 2026:
- Reacciones a la reunión Pradales-Sánchez: El lehendakari, Imanol Pradales, ha mantenido una reunión bilateral en Madrid con el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, donde han analizado el grado de cumplimiento de la Agenda Bilateral entre Euskadi y el Estado. el lehendakari ha subrayado que los incumplimientos se concentran en cuestiones “esenciales” para el bienestar de la ciudadanía vasca, entre las que ha destacado el retraso del traspaso íntegro de las competencias recogidas en el Estatuto de Gernika.
- Reunión de la mesa de segregación escolar: Educación ha señalado que en esta reunión se trabajará en la fase de definición de líneas de trabajo y proyectos para hacer frente a la segregación escolar, el sindicato LAB ha denunciado que no ha presentado ninguna propuesta de trabajo, por lo que "nuevamente imperará la improvisación y el objetivo del Departamento será sacarse la foto del día". Por lo tanto, LAB ha anunciado que no acudirá a la reunión.
- Tractoradas en Vitoria y la Ribera navarra: El sector primario vuelve a movilizarse hoy en distintos puntos de Euskadi y Navarra con tractoradas y cortes de carreteras para mostrar su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. En la Ribera Navarra, desde las 10:00 de la mañana podrán notarse los primeros cortes de tráfico. Los agricultores se han citado a las 11:30 horas en la N-232 a la altura de Castejón y a las 12:15 en Ribaforada, unas protestas que se prolongarán hasta las 14:00 horas. En Vitoria-Gasteiz, también hoy hay convocada una tractorada de baserritarras, que partirá a las 11:00 horas desde el Buesa Arena y se dirigirá hasta la sede del Gobierno Vasco, con afecciones al tráfico urbano.
Te puede interesar
El oro alcanza un nuevo récord por encima de los 5260 dólares la onza
Los expertos explican que este metal se ha convertido en un activo esencial de diversificación que se justifica en la progresiva desdolarización de los bancos centrales y como activo refugio ante las tensiones geopolíticas.
Pensionistas convocan manifestaciones este jueves ante las sedes del PP por su rechazo a la subida de las pensiones
Las manifestaciones serán a las 12:00 horas de este jueves en la Plaza Bizkaia de Bilbao, la calle Plazaola de Pamplona, la calle Olagibel de Vitoria-Gasteiz y la calle Illunbe de San Sebastián.
Tractoradas hoy en Vitoria-Gasteiz y cortes de carreteras en la Ribera Navarra contra el acuerdo UE-Mercosur
Las protestas del sector primario se extienden este miércoles por Álava y Navarra, con movilizaciones contra el acuerdo comercial con Mercosur y, en el caso alavés, también contra los parques solares proyectados en suelo agrícola.
¿Qué pasará con las pensiones después de que el Congreso haya rechazado su subida?
El PP, Vox y Junts han votado en contra del decreto del ‘escudo social’, que incluía la subida de pensiones junto a otras medidas con las que no están de acuerdo, como la moratoria de los desahucios para familias vulnerables.
Sindicatos nacionalistas de Euskadi, Cataluña y Galicia se unen para reclamar un SMI propio
Las organizaciones sindicales han acordado impulsar una reforma del Estatuto de los Trabajadores que permita fijar salarios mínimos propios, siempre por encima del estatal, adaptados a la realidad económica de cada territorio.
Lakuntza:"Descentralizemos el salario mínimo"
Varios sindicatos han ofrecido una rueda de prensa para respaldar la huelga general del 17 de marzo, y dar a conocer las iniciativas que tienen previstas para la próxima semana. Han asistido representantes de ELA,como Mitxel Lakuntza, Garbiñe Aranburu de LAB, Steilas y Etxalde.
Euskadi cierra 2025 con 28.700 ocupados más y la tasa de paro baja al 7,50 %
Según la Encuesta de Población Activa, el número de ocupados subió en el cuarto trimestre en 8.300 personas respecto a los tres meses anteriores (0,83 %) y el paro se incrementó en 6.600 personas (8,84 %). Navarra ha cerrado 2025 con 28.100 desempleados lo que representa un incremento del 24,78 %, 5.600 parados más.
Nuevas tractoradas de agricultores este miércoles y jueves en Vitoria-Gasteiz
El miércoles los tractores se reunirán en las inmediaciones del Buesa Arena para desplazarse después hasta la sede del Gobierno Vasco, mientras que el jueves el recorrido concluirá en la Delegación del Gobierno en Euskadi.
El proceso de escucha plantea la necesidad de conjugar el desarrollo de la comarca con la sostenibilidad en Urdaibai
La Diputación Foral de Bizkaia ha presentado “los hallazgos” del proceso de escucha iniciado ante la posible ampliación del Guggenheim. Entre las conclusiones, destaca la necesidad de proteger la biosfera y repensar el modelo socioeconómico de la comarca.