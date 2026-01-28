Será noticia: Reunión Pradales-Sánchez, reunión de la mesa de segregación escolar y tractoradas en Vitoria y la Ribera navarra

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 28 de enero de 2026:

- Reacciones a la reunión Pradales-Sánchez: El lehendakari, Imanol Pradales, ha mantenido una reunión bilateral en Madrid con el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, donde han analizado el grado de cumplimiento de la Agenda Bilateral entre Euskadi y el Estado. el lehendakari ha subrayado que los incumplimientos se concentran en cuestiones “esenciales” para el bienestar de la ciudadanía vasca, entre las que ha destacado el retraso del traspaso íntegro de las competencias recogidas en el Estatuto de Gernika.

- Reunión de la mesa de segregación escolar: Educación ha señalado que en esta reunión se trabajará en la fase de definición de líneas de trabajo y proyectos para hacer frente a la segregación escolar, el sindicato LAB ha denunciado que no ha presentado ninguna propuesta de trabajo, por lo que "nuevamente imperará la improvisación y el objetivo del Departamento será sacarse la foto del día". Por lo tanto, LAB ha anunciado que no acudirá a la reunión.

- Tractoradas en Vitoria y la Ribera navarra: El sector primario vuelve a movilizarse hoy en distintos puntos de Euskadi y Navarra con tractoradas y cortes de carreteras para mostrar su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. En la Ribera Navarra, desde las 10:00 de la mañana podrán notarse los primeros cortes de tráfico. Los agricultores se han citado a las 11:30 horas en la N-232 a la altura de Castejón y a las 12:15 en Ribaforada, unas protestas que se prolongarán hasta las 14:00 horas. En Vitoria-Gasteiz, también hoy hay convocada una tractorada de baserritarras, que partirá a las 11:00 horas desde el Buesa Arena y se dirigirá hasta la sede del Gobierno Vasco, con afecciones al tráfico urbano.