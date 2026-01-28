TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Pradales-Sanchez bilera, eskola-segregazio mahaiaren bilera eta traktoreak kalera Gasteizen eta Nafarroako Erriberan

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

MADRID, 27/01/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al lehendakari, Imanol Pradales, este martes en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Kiko Huesca
Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urtarrilaren 28an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Pradales-Sanchez bileraren erreakzioak: Imanol Pradales lehendakariak aldebiko bilera egin du Madrilen Pedro Sanchez Espainiako presidentearekin, eta Euskadiren eta Estatuaren arteko Aldebiko Agendaren betetze-maila aztertu dute. Lehendakariak azpimarratu du ez-betetzeak euskal herritarren ongizaterako "funtsezkoak" diren gaietan kontzentratzen direla, eta horien artean nabarmendu du Gernikako Estatutuan jasotako eskumenen eskualdatze osoaren atzerapena, 2025a amaitu baino lehen beteta egon behar baitzen haren egutegia.

- Eskola-segregazioko mahaiaren bilera: Hezkuntza Sailaren arabera, mahaiaren bileran eskola segregazioari aurre egiteko lan ildoak eta proiektuak zehazteko fasean lan egingo da, baina LAB sindikatuak salatu du Jaurlaritzak ez duela orain arte lan proposamenik aurkeztu, eta, beraz, "inprobisazioa" nagusituko dela "berriro", eta Hezkuntza Sailaren "helburua argazkia ateratzea" besterik ez dela izango. LAB ez da bilerara joango.

- Gasteizen eta Nafarroako Erriberan traktoreak kalera: Lehen sektorea berriro mobilizatuko da gaur Euskal Herriko hainbat tokitan, Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko merkataritza akordioaren aurka. Nafarroako Erriberan, goizeko 10:00etatik aurrera nabarituko dira lehen trafiko-etenak. Nekazariek 11:30ean egin dute hitzordua N-232 errepidean, Castejon parean, eta 12:15ean Ribaforadan. Protestak 14:00ak arte luzatuko dira. Gasteizen, gaur ere, baserritarren traktorada dago deituta. 11:00etan abiatuko da Buesa Arenatik eta Eusko Jaurlaritzaren egoitzaraino joango da, hiriko trafikoari eraginez.

EAEko Autonomia Estatutua Nekazaritza Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X