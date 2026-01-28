Albiste izango dira: Pradales-Sanchez bilera, eskola-segregazio mahaiaren bilera eta traktoreak kalera Gasteizen eta Nafarroako Erriberan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urtarrilaren 28an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Pradales-Sanchez bileraren erreakzioak: Imanol Pradales lehendakariak aldebiko bilera egin du Madrilen Pedro Sanchez Espainiako presidentearekin, eta Euskadiren eta Estatuaren arteko Aldebiko Agendaren betetze-maila aztertu dute. Lehendakariak azpimarratu du ez-betetzeak euskal herritarren ongizaterako "funtsezkoak" diren gaietan kontzentratzen direla, eta horien artean nabarmendu du Gernikako Estatutuan jasotako eskumenen eskualdatze osoaren atzerapena, 2025a amaitu baino lehen beteta egon behar baitzen haren egutegia.
- Eskola-segregazioko mahaiaren bilera: Hezkuntza Sailaren arabera, mahaiaren bileran eskola segregazioari aurre egiteko lan ildoak eta proiektuak zehazteko fasean lan egingo da, baina LAB sindikatuak salatu du Jaurlaritzak ez duela orain arte lan proposamenik aurkeztu, eta, beraz, "inprobisazioa" nagusituko dela "berriro", eta Hezkuntza Sailaren "helburua argazkia ateratzea" besterik ez dela izango. LAB ez da bilerara joango.
- Gasteizen eta Nafarroako Erriberan traktoreak kalera: Lehen sektorea berriro mobilizatuko da gaur Euskal Herriko hainbat tokitan, Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko merkataritza akordioaren aurka. Nafarroako Erriberan, goizeko 10:00etatik aurrera nabarituko dira lehen trafiko-etenak. Nekazariek 11:30ean egin dute hitzordua N-232 errepidean, Castejon parean, eta 12:15ean Ribaforadan. Protestak 14:00ak arte luzatuko dira. Gasteizen, gaur ere, baserritarren traktorada dago deituta. 11:00etan abiatuko da Buesa Arenatik eta Eusko Jaurlaritzaren egoitzaraino joango da, hiriko trafikoari eraginez.
Zure interesekoa izan daiteke
Urreak errekor berria lortu du eta ontzaren prezioak 5260 dolarrak gainditu ditu
Adituek azaldu dutenez, metal hori dibertsifikaziorako funtsezko aktibo bihurtu da, banku zentralen dolarrarekiko askatze progresiboan kokatzen da eta tentsio geopolitikoen aurrean babes-aktibo gisa justifikatzen da.
Pentsiodunek manifestazioak deitu dituzte ostegun honetan PPren egoitzen aurrean, pentsioen igoera baliogabetzeagatik
Manifestazioak 12:00etan izango dira, Bilboko Bizkaia Plazan, Donostiako Illunbe kalean, Gasteizko Olagibel kalean eta Iruñeko Plazaola kalean.
Nekazariek traktoreak aterako dituzte kalera gaur Gasteizen eta errepide mozketak izango dira Erriberan EB-Mercosur akordioaren aurka
Lehen sektorearen protestak Araban eta Nafarroan izango dira gaur, eta mobilizazioak egingo dituzte Mercosurrekin egindako merkataritza-akordioaren aurka. Arabaren kasuan, ekazaritza-lurretan proiektatutako eguzki-parkeen aurka ere mobilizatuko dira.
Zer gertatuko da pentsioekin, Kongresuak igoera baztertu ondoren?
PPk, Voxek eta Juntsek babes sozialerako neurriak jasotzen zituen dekretuaren aurka bozkatu dute. Izan ere, horretan pentsioen igoera eta beste neurri batzuk jasotzen ziren.
Euskadiko, Kataluniako eta Galiziako sindikatu abertzaleek bat egin dute gutxieneko soldata propioa eskatzeko
Erakunde sindikalek Langileen Estatutuaren erreforma bultzatzea adostu dute, gutxieneko soldata propioak ezartzeko, Estatukoaren gainetik, lurralde bakoitzeko errealitate ekonomikora egokituta.
Lakuntza: "Gutxieneko soldata deszentralizatu dezagun"
Martxoaren 17ko greba orokorrera begira, hainbat sindikatuk prentsaurrekoa eman dute hura babestu eta datozen asteko ekimenak ezagutzera emateko. ELAko Mitxel Lakuntza, LABeko Garbiñe Aranburu, Steilas eta Etxaldeko ordezkariak izan dira bertan.
2025 amaieran aurreko urtean baino 28.700 pertsona gehiagok zuten lana Euskadin, eta langabezia-tasa % 7,50era jaitsi zen
Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera, laugarren hiruhilekoan 8.300 landun gehiago zeuden aurreko hiru hilabeteekin alderatuta (% 0,83), eta 6.600 lagun gehiago egon ziren lanik gabe (% 8,84). Nafarroan 28.100 langabe zenbatu ziren 2025 amaieran, hau da, 5.600 langabe gehiago, hortaz, % 24,78 egin du gora datuak.
Nekazariek traktoreak aterako dituzte berriro kalera asteazkenean eta ostegunean Gasteizen
Buesa Arena pabilioitik abiatuko dira protestak bi egunotan, baina asteazkenekoa Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren atarian amaituko da, eta ostegunekoa, berriz, Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezkaritzaren aurrean.
Jasangarritasuna eta eskualdearen garapena uztartzeko premia azaleratu du entzute prozesuak Urdaibain
Guggenheimen proiektuaren harira abian jarritako entzute prozesuaren azken txostena aurkeztu du gaur Bizkaiko Aldundiak. Ondorioen artean, adostasun esparru bat nabarmendu dute: parte-hartzaile gehienak bat etorri dira biosfera babesteko eta eskualdeko eredu sozioekonomikoa birpentsatzeko beharra nabarmentzean.