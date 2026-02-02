VIVIENDA
Hernani, Tolosa y Lezo son declaradas zonas tensionadas

Con la incorporación de estas tres localidades al catálogo de zonas tensionadas, Euskadi cuenta ya con 14 municipios englobados en esta figura jurídica, que permite limitar el precio de los alquileres en áreas en las que el acceso a la vivienda es especialmente complicado.
Tolosa
Tolosa. Foto de archivo: Egizu.
Euskaraz irakurri: Hernani, Tolosa eta Lezo etxebizitza-eremu tentsionatu izendatu dituzte
author image

EITB

Última actualización

La lista de localidades tensionadas en Euskadi sigue creciendo. Este lunes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la declaración de los municipios guipuzcoanos de Hernani, Lezo y Tolosa como zonas de mercado residencial tensionado.

Con la incorporación de estas tres localidades al catálogo de zonas tensionadas, anunciada la semana pasada por el Gobierno Vasco, Euskadi cuenta ya con 14 municipios englobados en esta figura jurídica, que permite limitar el precio de los alquileres en áreas en las que el acceso a la vivienda es especialmente complicado.

Las zonas tensionadas en Euskadi son Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria, Barakaldo, Irun, Galdakao, Donostia-San Sebastián, Bilbao, Astigarraga, Usurbil, Vitoria-Gasteiz y Hernani, Lezo y Tolosa. La vigencia de este régimen es de tres años prorrogables.  

Estos municipios, diez de los cuales se encuentran en Gipuzkoa, agrupan a más de la mitad de la población de Euskadi. El Departamento de Vivienda trabaja en la actualidad en la tramitación de las declaraciones de Arrasate, Zestoa, Pasaia y Basauri como zonas tensionadas.

Gobierno Vasco Vivienda Lezo Hernani Tolosa

