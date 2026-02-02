ETXEBIZITZA
Hernani, Tolosa eta Lezo etxebizitza-eremu tentsionatu izendatu dituzte

Izendapen horiekin, Euskadin dagoeneko 14 udalerri daude tentsionatuen zerrendan, eta litekeena da laster Arrasate, Zestoa, Pasaia eta Basauri ere gehitzea. 

Tolosa
Tolosa. Artxiboko argazkia: Egizu.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Astelehen honetan, Estatuko Aldizkari Ofizialak argitaratu du Hernani, Lezo eta Tolosa, hiruak Gipuzkoako udalerriak, etxebizitza merkatu tentsionatu izendatu dituela.

Hiru herri horiek Eusko Jaurlaritzak joan den astean iragarritako eremu tentsionatuen zerrendan sartuta, Euskadin dagoeneko 14 dira figura juridiko horren baitan dauden udalerriak. Izendapen horri esker, alokairuen prezioa mugatu daiteke etxebizitza bat eskuratzea zaila den eremuetan.

Orain arte, Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria, Barakaldo, Irun, Galdakao, Donostia, Bilbo, Astigarraga, Usurbil eta Gasteiz izendatu zituzten eremu tentsionatu EAEn. Araubide horrek hiru urteko iraupena du, eta, ondoren, epea luzatu daiteke.

Euskadin izendatutako 14 udalerrietatik hamar Gipuzkoan daude, eta Euskadiko biztanleen erdiak baino gehiago biltzen dituzte.

Etxebizitza Saila Arrasate, Zestoa, Pasaia eta Basauri eremu tentsionatu gisa deklaratzeko izapideak egiten ari da.

