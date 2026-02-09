Sindicatos destacan el seguimiento "absoluto" en los primeros turnos de la huelga en Tubos Reunidos Amurrio
Sindicatos han destacado el seguimiento "absoluto" en las primeros turnos de la huelga de 24 horas convocada para este lunes en la planta de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava), durante el que la empresa tiene previsto dar a conocer el ERE que va a plantear para esta fábrica y la de Trapagaran en Bizkaia.
La huelga fue convocada tras conocerse los planes de la empresa de plantear un ajuste de plantilla dada su díficil situación, tras haber cerrado provisionalmente 2025 con unas pérdidas de 71,3 millones.
Los piquetes ya se concentraron anoche sobre las 21.00 horas, una hora antes de que el primer turno estuviera convocado a esta huelga de 24 horas.
Fuentes de UGT han señalado que el seguimiento en los primeros turnos de trabajo ha sido "absoluto". Además, este lunes a la mañana los trabajadores se han vuelto a concentrar, a partir de las siete de la mañana, en las inmediaciones de la planta alavesa y se mantendrán allí hasta que concluyan la reuniones previstas entre los representantes de los trabajadores y la empresa, que les va a comunicar el alcance del ERE.
Te puede interesar
El Sindicato de Maquinistas cifra en el 100 % el seguimiento en el primer día de huelga
La jornada de protesta está generando algunas cancelaciones y retrasos. Renfe sitúa por debajo del 12% el porcentaje de la plantilla que está secundando la huelga.
Tubos Reunidos cierra provisionalmente el ejercicio 2025 con pérdidas de 71,3 millones de euros
La cifra de negocio aumentó un 13 %, pero el menor precio medio de venta ha provocado el aumento de la deuda de la compañía hasta los 263,2 millones de euros. A través de una nota, la empresa con plantas en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia) ha indicado que tiene pendiente incluir el importe correspondiente al deterioro de los activos afectados por la caída de la actividad en EE. UU.
Huelga de maquinistas esta semana tras la crisis ferroviaria
El Gobierno Vasco ha decretado unos servicios mínimos del 50 % en horas punta y del 25 % en el resto del día en las cinco líneas de cercanías de Bilbao y San Sebastián para las tres jornadas de huelga convocadas por los sindicatos del sector ferroviario los días 9, 10 y 11 de febrero.
Trabajadores de Tubos Reunidos de Amurrio inician un paro de 24 horas ante el ERE previsto para la factoría
El paro ha comenzado a las 22:00 horas, con el turno de noche. Este lunes la dirección se reunirá con una representación sindical tanto de la fábrica de Amurrio como la de Trapagarán y dará a conocer el impacto concreto que tendrá el ERE. UGT teme que sean muchos más que 130 despidos.
Talgo fabricará 20 nuevos trenes de alta velocidad para Arabia por 1332 millones
Se trata del primer gran contrato desde que el pasado mes de enero José Antonio Jainaga, fuera nombrado nuevo presidente de la compañía ferroviaria. Los 20 nuevos trenes se suman a los 35 que Talgo ya suministró en 2018.
Las primeras pruebas de la OPE de la Ertzaintza comienzan con retraso al presentarse un 15 % más de aspirantes
Los exámenes se han iniciado una hora y cuarto después de lo previsto, ya que se ha tenido que habilitar más espacio y más pruebas para este incremento. Según asegura el Departamento de Seguridad en una nota, los sindicatos han sido informados de la incidencia y se ha solicitado una comparecencia en el Parlamento para explicar lo sucedido.
Los gobiernos vasco y español establecen servicios mínimos de cara a la huelga del sector ferroviario de la semana que viene
Los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) mantienen la huelga convocada para la semana próxima, del 9 al 11 de febrero.
Metal Group abordará con los comités y administrador la situación tras su concurso y cierre de sus plantas
Fuentes de COOO señalan que ven complicada la situación y también difícil que se pueda encontrar un comprador que garantice la continuidad de las plantas.
Podemos Euskadi enmendará el impuesto turístico para que sea "progresivo y ajustado a la realidad de los municipios"
El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha señalado que su formación afrontará la negociación de este gravamen "con una actitud abierta, responsable y constructiva" y una "clara voluntad de acuerdo para reforzar el anteproyecto y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y compatible con la vida en los pueblos y ciudades".