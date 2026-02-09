Sindicatos han destacado el seguimiento "absoluto" en las primeros turnos de la huelga de 24 horas convocada para este lunes en la planta de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava), durante el que la empresa tiene previsto dar a conocer el ERE que va a plantear para esta fábrica y la de Trapagaran en Bizkaia.

La huelga fue convocada tras conocerse los planes de la empresa de plantear un ajuste de plantilla dada su díficil situación, tras haber cerrado provisionalmente 2025 con unas pérdidas de 71,3 millones.

Los piquetes ya se concentraron anoche sobre las 21.00 horas, una hora antes de que el primer turno estuviera convocado a esta huelga de 24 horas.

Fuentes de UGT han señalado que el seguimiento en los primeros turnos de trabajo ha sido "absoluto". Además, este lunes a la mañana los trabajadores se han vuelto a concentrar, a partir de las siete de la mañana, en las inmediaciones de la planta alavesa y se mantendrán allí hasta que concluyan la reuniones previstas entre los representantes de los trabajadores y la empresa, que les va a comunicar el alcance del ERE.