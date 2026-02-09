GREBA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sindikatuek nabarmendu dute Tubos Reunidos Amurrioko grebaren lehen txanden jarraipena "erabatekoa" izan dela

Langileek elkarretaratzea egin dute berriro, goizeko zazpietatik aurrera, Arabako lantegiaren inguruan, eta bertan jarraituko dute langileen ordezkarien eta enpresaren artean aurreikusitako bilerak amaitu arte. Enplegu-erregulazioko espedienteak zenbat langileri eragingo dien jakinaraziko dute orduan.

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidosen Amurrioko (Araba) lantegian deitutako 24 orduko grebaren lehen txandetako "erabateko" jarraipena nabarmendu dute sindikatuek. Greba horretan, enpresak lantegi horretarako eta Trapagarango (Bizkaia) lantegirako planteatuko duen EEEaren berri ematea aurreikusi du.

Egoera zaila dela eta, enpresak plantilla egokitzeko asmoa zuela jakin ondoren deitu zuten greba, 2025a 71,3 milioiko galerekin itxi baitzuten.

Piketeak 21:00ak aldera bildu dira bart, lehenengo txanda 24 orduko grebara deitu baino ordubete lehenago.

UGTko iturriek adierazi dutenez, lehen txandetako jarraipena "erabatekoa" izan da. Gainera, astelehen goizean, langileek elkarretaratzea egin dute berriro, goizeko zazpietatik aurrera, Arabako lantegiaren inguruan, eta bertan jarraituko dute langileen ordezkarien eta enpresaren artean aurreikusitako bilerak amaitu arte.

Industria Amurrio Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

BARAKALDO (BIKZAIA), 07/02/2026.- Aspirantes de la OPE de la 35ª promoción de la Ertzaintza, antes de entrar a la primera prueba, este sábado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia). EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ertzaintzaren lan eskaintzarako lehen probak atzerapenarekin hasi dira, espero baino jende gehiago aurkeztu baita

Aurreikusitakoa baino ordubete eta laurden geroago hasi dira azterketak, leku eta proba gehiago prestatu behar izan dituztelako; izan ere, hautagaien % 70 aurkeztu ohi dira, eta % 85etik gora bertaratu dira gaurkoan. Segurtasun Sailak ohar bidez azaldu duenez, sindikatuei eman diete jada gertatutakoaren berri, baina Legebiltzarrean agerraldia eskatu du azalpenak emateko.

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, con cargos y representantes de su partido.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Elkarrekin Podemosek zuzenketak aurkeztuko dizkio turismo-zergari "progresiboa eta udalerrien errealitatera egokitua" izan dadin

Miren Echeveste Elkarrekin Podemosen Gipuzkoako Batzar Nagusietako bozeramaileak esan duenez, bere taldeak "jarrera ireki, arduratsu eta eraikitzailearekin" egingo dio aurre zerga honen negoziazioari, "aurreproiektua indartzeko eta herri eta hirietako bizitzarekin bateragarria den turismo eredu jasangarriago baterantz aurrera egiteko".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X