Sindikatuek nabarmendu dute Tubos Reunidos Amurrioko grebaren lehen txanden jarraipena "erabatekoa" izan dela
Langileek elkarretaratzea egin dute berriro, goizeko zazpietatik aurrera, Arabako lantegiaren inguruan, eta bertan jarraituko dute langileen ordezkarien eta enpresaren artean aurreikusitako bilerak amaitu arte. Enplegu-erregulazioko espedienteak zenbat langileri eragingo dien jakinaraziko dute orduan.
Tubos Reunidosen Amurrioko (Araba) lantegian deitutako 24 orduko grebaren lehen txandetako "erabateko" jarraipena nabarmendu dute sindikatuek. Greba horretan, enpresak lantegi horretarako eta Trapagarango (Bizkaia) lantegirako planteatuko duen EEEaren berri ematea aurreikusi du.
Egoera zaila dela eta, enpresak plantilla egokitzeko asmoa zuela jakin ondoren deitu zuten greba, 2025a 71,3 milioiko galerekin itxi baitzuten.
Piketeak 21:00ak aldera bildu dira bart, lehenengo txanda 24 orduko grebara deitu baino ordubete lehenago.
UGTko iturriek adierazi dutenez, lehen txandetako jarraipena "erabatekoa" izan da. Gainera, astelehen goizean, langileek elkarretaratzea egin dute berriro, goizeko zazpietatik aurrera, Arabako lantegiaren inguruan, eta bertan jarraituko dute langileen ordezkarien eta enpresaren artean aurreikusitako bilerak amaitu arte.
Tubos Reunidosek 71,3 milioi euroko galerekin itxi du 2025eko ekitaldia, behin betiko emaitzen zain
Negozio-zifrak % 13 egin zuen gora, baina batez besteko salmenta-prezio txikiaren ondorioz, konpainiaren zorra 263,2 milioi eurora igo da. Amurrion (Araba) eta Trapagaranen (Bizkaia) lantegiak dituen enpresak ohar baten bidez adierazi duenez, AEBko jardueraren beherakadak eragindako kaltea zenbatzea falta zaie.
Makinistek greba abiatu dute, tren zerbitzuaren krisiaren ostean
Jaurlaritzak % 50eko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu puntako orduetan, eta % 25ekoak gainerako orduetan, Bilboko eta Donostiako aldirietako bost lineetan, trenbide sektoreko sindikatuek otsailaren 9an, 10ean eta 11n deitutako hiru greba egunetarako.
Amurrioko Tubos Reunidoseko langileek 24 orduko lanuztea hasi dute, enplegu-erregulazio prozesuari aurre egiteko
Igandeko 22:00etan hasi da lanuztea. Astelehen honetan bilduko da zuzendaritza Amurrioko zein Trapagarango lantegietako ordezkaritza sindikalarekin, eta enplegu-erregulazioko txostenaren berri emango die. UGT beldur da kaleratzeak 130 baino gehiago izango ote diren.
Talgok 1.332 milioi euroko kontratua lortu du Saudi Arabian, abiadura handiko 20 tren egiteko
Jose Antonio Jainaga urtarrilean tren-konpainia horretako presidente izendatu zutenetik sinatutako lehen kontratu handia da. 20 tren horiek Talgok 2018an hornitu zituen 35 trenei gehitu behar zaizkie.
Ertzaintzaren lan eskaintzarako lehen probak atzerapenarekin hasi dira, espero baino jende gehiago aurkeztu baita
Aurreikusitakoa baino ordubete eta laurden geroago hasi dira azterketak, leku eta proba gehiago prestatu behar izan dituztelako; izan ere, hautagaien % 70 aurkeztu ohi dira, eta % 85etik gora bertaratu dira gaurkoan. Segurtasun Sailak ohar bidez azaldu duenez, sindikatuei eman diete jada gertatutakoaren berri, baina Legebiltzarrean agerraldia eskatu du azalpenak emateko.
Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak gutxieneko zerbitzuak ezarri dituzte datorren asteko trenbideen sektoreko grebari begira
Trenbideko sindikatu nagusiek (CCOO, UGT eta makinisten Semaf) datorren asterako deitutako grebari eutsiko diote, otsailaren 9tik 11ra.
Metal Groupek enpresa-batzordeekin eta administratzailearekin aztertuko du konkurtsoaren eta lantegien itxieraren ondorengo egoera
COOOko iturriek adierazi dutenez, egoera zaila da, eta, gainera, zaila da lantegien jarraitutasuna bermatuko lukeen erosle bat aurkitzea.
Elkarrekin Podemosek zuzenketak aurkeztuko dizkio turismo-zergari "progresiboa eta udalerrien errealitatera egokitua" izan dadin
Miren Echeveste Elkarrekin Podemosen Gipuzkoako Batzar Nagusietako bozeramaileak esan duenez, bere taldeak "jarrera ireki, arduratsu eta eraikitzailearekin" egingo dio aurre zerga honen negoziazioari, "aurreproiektua indartzeko eta herri eta hirietako bizitzarekin bateragarria den turismo eredu jasangarriago baterantz aurrera egiteko".
Adegi: "Absentismoak gizarte osoaren kezka izan beharko luke, ez bakarrik enpresariena"
Jose Miguel Ayerza Adegiko zuzendari nagusiak positibotzat jo du Cebekek gai horretan neurriak hartzeko eskatu izana. "Eragile guztiok partekatu beharko genuke diagnostikoa, eta neurriak jarri beharko genituzke hori murriztu ahal izateko", gaineratu du.