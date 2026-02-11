Bengoetxea asegura que "es necesaria una reestructuración de la deuda" para garantizar la viabilidad de Tubos Reunidos
En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco Ibone Bengoetxea ha explicado que el Ejecutivo ayudará a la empresa en esa reestructuración de la deuda.
Te puede interesar
Ramiro González: "El primer paso es, sin duda, la restructuración de la deuda y ahí el papel de la SEPI es fundamental"
El diputado general de Álava, Ramiro González, ha señalado que la continuidad de Tubos Reunidos exige la implicación activa de los acreedores, principalmente, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). "La empresa quema casi cinco millones de euros mensuales", ha destacado.
La Fundación Vital se suma con 10 millones al consorcio vasco para la compra de Ayesa Digital
La operación refuerza el regreso a Euskadi del centro de decisión de la antigua Ibermática y prevé la creación de empleo cualificado en Álava
Pradales reivindica una nueva alianza política para que Europa tenga "verdadera autonomía en su reindustrialización"
La segunda edición de la cumbre 'Leaders Meeting–Fit For The Future' se ha cerradoo hoy con la firma de la 'Declaración de Bilbao', que subraya la necesidad de reforzar la capacidad de Europa para generar prosperidad.
ELA acusa al Gobierno de Navarra de guardar "silencio" ante los incumplimientos de Volkswagen
Según el sindicato, la Inspección de Trabajo detectó 146 contratos eventuales en fraude de ley en Volkswagen Navarra y ha obligado a la empresa a hacer 93 contratos indefinidos, algo que de momento no se ha cumplido.
El comité de Tubos Reunidos de Amurrio descarta una huelga indefinida y acuerda un calendario de movilizaciones
La plantilla se ha reunido este martes para decidir cómo actuar frente a los 301 despidos anunciados por la empresa.
Sindicatos denuncian un "récord" de 84 muertes laborales en Hego Euskal Herria en 2025
Mientras que los sindicatos han registrado 80 muertes entre la CAV y Navarra, Osalan (hasta noviembre) ha contabilizado 42, debido a la diferencia en los criterios. El registro del Gobierno Vasco no incluye principalmente muertes de transportistas, muertes no traumáticas, o las producidas 'in itinere', según los sindicatos.
El 59 % de los aspirantes a ertzaina aprueban el psicotécnico, tras el cambio en la baremación
El consejero Zupiria ha insistido que el porcentaje sigue siendo menor que en anteriores convocatorias. Asimismo, ha pedido disculpas por el retraso en el inicio de las pruebas del pasado sábado y ha asegurado que el proceso cumplió con “todas las garantías de seguridad”.
El lehendakari Pradales pide a todos los agentes "remar en la misma dirección" para ayudar a Tubos Reunidos
Tras calificar a Tubos Reunidos de empresa de "referencia" en un sector clave como es la descarbonización de la economía y la transición energética, el lehendakari Imanol Pradales ha subrayado que se necesita "seguir contando con una empresa así en el futuro". "Todos debemos subirnos al mismo bote: Dirección, trabajadores, proveedores, acreedores e instituciones", ha añadido.
Un juez de Vitoria abre juicio oral por las filtraciones de la OPE de Osakidetza
Se sentarán en el banquillo dos personas vinculadas con el examen de la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora celebrado el 20 de mayo de 2018.