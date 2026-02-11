ERE
Bengoetxea asegura que "es necesaria una reestructuración de la deuda" para garantizar la viabilidad de Tubos Reunidos

Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bengoetxearen esanetan, "zorra berregituratzea beharrezkoa da" Tubos Reunidosen bideragarritasuna bermatzeko
author image

EITB

Última actualización

En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco Ibone Bengoetxea ha explicado que el Ejecutivo ayudará a la empresa en esa reestructuración de la deuda. 

El comité de Tubos Reunidos de Amurrio descarta una huelga indefinida y acuerda un calendario de movilizaciones
Conflictos laborales Industria Gobierno Vasco Economía

Imanol Pradales
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El lehendakari Pradales pide a todos los agentes "remar en la misma dirección" para ayudar a Tubos Reunidos

Tras calificar a Tubos Reunidos de empresa de "referencia" en un sector clave como es la descarbonización de la economía y la transición energética, el lehendakari Imanol Pradales ha subrayado que se necesita "seguir contando con una empresa así en el futuro".  "Todos debemos subirnos al mismo bote: Dirección, trabajadores, proveedores, acreedores e instituciones", ha añadido.
X