Tubos Reunidosen bideragarritasuna bermatzeko "zorraren berregituratzea beharrezkoa da", Bengoetxearen aburuz

Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua
EITB

Euskadi Irratiko "Faktoria"" irratsaioan eskainitako elkarrizketan, Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehendakariordeak eta Kultura eta Hizkuntza Politikarako sailburuak adierazi duenez, zorraren berregituratze horretan Jaurlaritza "bidelagun" izango da. 

Amurrioko Tubos Reunidoseko batzordeak greba mugagabea baztertu eta mobilizazioen egutegia adostu du
Lan gatazkak Industria Eusko Jaurlaritza Ekonomia

Dorre elektrikoa elektrizitateta argindarra electricidad torre eléctrica
Konpainia elektrikoen bezeroak babesteko neurri-sorta onartu du Espainiako Gobernuak, tartean dei komertzialak debekatzea

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak bultzatutako Errege-Dekretu berriaren arabera, elektromendekoei eta zaurgarriei ezingo zaie argindarra eten ordaintzen ez badute ere, eta kontratuak eteteak ez dute, oro har, zigorrik izango.  Halaber, zigorrak aurreikusten dira konpainientzat, arauak hausten dituztenerako.

Imanol Pradales
Pradales lehendakariak "norabide berean arraun egiteko" eskatu die eragile guztiei, Tubos Reunidosi laguntzeko

Imanol Pradales lehendakariak Tubos Reunidos "erreferentziazko" enpresatzat jo du, besteak beste, ekonomiaren deskarbonizazioan eta trantsizio energetikoan giltzarri baita, eta azpimarratu du etorkizunean ere hala izaten jarraitu behar duela. "Egoerari aurre egiteko, denok norabide berean arraun egin behar dugu: zuzendaritza, langileak, hornitzaileak, hartzekodunak eta erakundeak", gaineratu du.

