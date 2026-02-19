La plantilla de Maderas de Llodio celebra esta mañana una reunión para analizar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declara ilegal el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aplicado en la empresa y que afectó a 35 trabajadores.

El fallo judicial concluye que no han quedado acreditadas las causas organizativas y productivas alegadas por la empresa, por lo que el ERE no se ajusta a derecho. Como consecuencia, la compañía deberá optar entre readmitir a los trabajadores despedidos o indemnizarlos por despido improcedente.

Los empleados, que mantienen una huelga indefinida desde hace más de 150 días, ofrecerán una rueda de prensa esta mañana y valorarán al mediodía el alcance de la resolución, que aún puede ser recurrida por ambas partes.

Los sindicatos han reclamado la readmisión de la plantilla y han exigido garantías de empleo y de continuidad de la producción, ante el temor de que parte de la actividad se traslade a otras plantas del grupo Garnica.

Además, la plantilla participará este viernes en la manifestación convocada por los trabajadores de Tubos Reunidos en Aiaraldea, en apoyo a su situación, ya que la empresa afronta un proceso que podría suponer cerca de 300 despidos, la mayoría en la planta de Amurrio.