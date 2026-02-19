EEE
Maderas de Llodioko langileek erregulazio espedientea legez kanpokotzat jotzen duen epaia aztertuko dute gaur

Duela 150 egun baino gehiagotik greba mugagabean dauden langileek agerraldia egingo dute eguerdian. Orain, 35 kaleratuak berriro hartzea edo kalte-ordainak ematea erabaki beharko du. 

(Foto de ARCHIVO) Imagen de la planta de Maderas de Llodio, del Grupo Garnica, que ha sufrido un incendio esta madrugada REMITIDA / HANDOUT por GARNICA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/4/2022

Maderas de Llodio, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Maderas de Llodioko langileek bilera bat egin dute gaur goizean Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epaia aztertzeko. Epai horrek legez kanpokotzat jo du enpresan aplikatutako Enplegu Erregulazioko Espedientea (EEE). 35 langileri eragin zien.

Epai judizialak ondorioztatzen du ez direla egiaztatu enpresak alegatutako antolakuntza- eta ekoizpen-arrazoiak, eta, beraz, enplegu-erregulazioko espedientea ez datorrela bat zuzenbidearekin. Horren ondorioz, enpresak erabaki beharko du kaleratutako langileak berriz hartzea edo bidegabeko kaleratzeagatik kalte-ordaina ematea.

Langileek 150 egun baino gehiago daramatzate greba mugagabean, eta gaur goizean prentsaurrekoa eskainiko dute. Eguerdian aztertuko dute ebazpena, eta oraindik helegitea aurkez dezakete bi aldeek.

Sindikatuek plantilla berriz onartzea eskatu dute, eta enpleguaren eta ekoizpenaren jarraitutasunaren bermeak eskatu dituzte, jardueraren zati bat Garnica taldeko beste lantegi batzuetara lekualdatuko den beldur.

Gainera, Tubos Reunidoseko langileek Aiaraldean ostiralean deitutako manifestazioan parte hartuko dute Maderas de Llodioko langileek. Izan ere, enpresak 300 kaleratze inguru eragin ditzakeen prozesu bati aurre egin beharko dio, gehienak Amurrioko lantegian.

Mikel Trujillo LAB sindikatuko ordezkariak positibotzat jo du epaia, "garaipen txiki bat" delako, eta lanera itzuli nahi duen oro berriz hartzea eskatu du, baita enplegua eta ekoizpena bermatzea ere. 

