Será noticia: ERE en Maderas de Llodio, asamblea general de EUDEL y aviso amarillo por viento y olas
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 19 de febrero de 2026:
- ERE en Maderas de Llodio: La plantilla de Maderas de Llodio celebra esta mañana una reunión para analizar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declara ilegal el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aplicado en la empresa con 35 despidos.
- Asamblea general de EUDEL: La Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, celebrará su 58. Asamblea General en Zumarraga con la participación de decenas de alcaldes y alcaldesas de la Comunidad Autónoma Vasca. A las 11:40 horas intervendrá la presidenta de Eudel, Esther Apraiz.
- Aviso amarillo por viento y olas: Bizkaia, Gipuzkoa y el norte de Navarra están bajo aviso amarillo por rachas de viento que pueden superar los 100 km/h. Además, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará el aviso amarillo en la costa por olas de hasta 5 metros.
Te puede interesar
La plantilla de Maderas de Llodio analiza hoy la sentencia que declara ilegal el ERE
Los trabajadores, en huelga indefinida desde hace más de 150 días, comparecerán este jueves para valorar un fallo que obliga a la empresa a elegir entre readmitir o indemnizar a los 35 despedidos.
KL katealegaia levantará en Arrasate una nueva planta industrial inclusiva
KL katealegaia ha puesto la primera piedra de su nueva planta productiva en Arrasate, que permitirá uniﬁcar y modernizar la actividad que actualmente esta empresa de economía social realiza en los centros productivos de Aretxabaleta y Bergara, avanzando hacia un modelo más competitivo, accesible e inclusivo.
Los taxistas donostiarras advierten que Uber solo tiene licencia "para ofrecer servicios interurbanos, no urbanos"
Roberto Azofra, presidente de Donostialdea Sociedad de Servicios y vicepresidente de Agitax, ha pedido a las autoridades municipales que realicen inspecciones sabiendo que Uber está ofreciendo servicios urbanos ilegalmente.
Decenas de agentes sociales se suman a la huelga general del 17 de marzo por un SMI propio
En una comparecencia en Bilbao, han mostrado su convicción de que "la lucha merece la pena", por lo que el 17M reclamarán un salario mínimo de 1500 euros que "se decida aquí".
Felipe Fernández Aranburu, director de Uber España: "Cumplimos con toda la normativa vigente"
El director general de Uber en España y Portugal afirma que están "muy contentos" de llegar a la capital guipuzcoana. Fernández ha destacado que más de 300 000 personas entraron en la aplicación de Uber desde San Sebastián el año pasado. Ha mostrado su total disposición a trabajar con todas las administraciones para poder establecer un marco jurídico claro hacia futuro.
EL TSJPV declara ilegal el ERE de Maderas de Llodio con 35 despidos
En un principio el ERE contemplaba 39 despidos, aunque finalmente fueron 35 los trabajadores afectados por el expediente que se ejecutó en octubre del año pasado. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado parcialmente las demandas interpuestas contra él, según ha informado ELA.
Una incidencia en Movistar deja varias horas sin conectividad a unas 100.000 pymes en el Estado
La avería ha afectado a los servicios de Movistar Empresas desde primera hora de la mañana y ha provocado problemas en distintos territorios, entre ellos Euskadi.
Uber llega a San Sebastián con 30 vehículos y licencias VTC de Bizkaia
La compañía estadounidense dedicada al transporte de pasajeros en vehículos de alquiler con conductor (VTC) prestará por ahora el servicio urbano en San Sebastián y en trayectos que tengan inicio o destino la capital donostiarra.
Tubos Reunidos ofrece prejubilaciones y bajas incentivadas en su ERE para 301 trabajadores
El comité de empresa ha tachado de "ridícula" la propuesta planteada por la dirección y ha afirmado que no entrará a valorar las medidas planteadas. "Hablaban de una propuesta generosa, y de generoso no vemos nada", ha dicho Andrés García, presidente del comité de empresa en Amurrio, al término de la reunión.