Será noticia: ERE en Maderas de Llodio, asamblea general de EUDEL y aviso amarillo por viento y olas

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
maderas llodio
Planta de Maderas de Llodio, en una imagen de archivo. EITB
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Lan erregulazio espedientea Maderas de Llodion, EUDELen batzar orokorra eta abisu horia haizeagatik eta olatuengatik
EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 19 de febrero de 2026:

ERE en Maderas de Llodio:  La plantilla de Maderas de Llodio celebra esta mañana una reunión para analizar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declara ilegal el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aplicado en la empresa con 35 despidos.

Asamblea general de EUDEL: La Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, celebrará su 58. Asamblea General en Zumarraga con la participación de decenas de alcaldes y alcaldesas de la Comunidad Autónoma Vasca. A las 11:40 horas intervendrá la presidenta de Eudel, Esther Apraiz.

Aviso amarillo por viento y olas: Bizkaia, Gipuzkoa y el norte de Navarra están bajo aviso amarillo por rachas de viento que pueden superar los 100 km/h. Además, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará el aviso amarillo en la costa por olas de hasta 5 metros. 

