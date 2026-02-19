TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Lan erregulazio espedientea Maderas de Llodion, EUDELen batzar orokorra eta abisu horia haizeagatik eta olatuengatik

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

maderas llodio

Maderas de Llodio enpresa, artxiboko irudi batean. EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 19an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Lan erregulazio espedientea Maderas de Llodion: Maderas de Llodioko langileek bilera egingo dute goizean EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia aztertzeko. Auzitegiak ebatzitakoaren arabera, Garnica taldeak aurkeztutako lan erregulazio espedientea ez dator bat zuzenbidearekin, eta kaleratze kolektiboa egiteko arrazoiak ez dira behar bezala egiaztatu. 

- EUDELen batzar orokorra: Euskadiko Udalen Elkarteak (EUDEL) batzar orokorra egingo du gaur Zumarragan, eta mahai gainean, besteak beste, elkartearen aurtengo aurrekontuak izango dituzte. Esther Apraiz EUDELeko presidenteak 11:40ean hitz egingo du. 

- Abisu horia haizeagatik eta olatuengatik: Haizeari dagokion abisu horia indarrean dago Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroa iparraldean, 100 km/h-tik gorako haize boladak espero direlako. Gainera, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du 5 metrorainoko olatuengatik. 

Eguneko Titularrak Industria Laudio Araba EUDEL Alerta Meteorologikoak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X