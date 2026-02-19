Albiste izango dira: Lan erregulazio espedientea Maderas de Llodion, EUDELen batzar orokorra eta abisu horia haizeagatik eta olatuengatik
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 19an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Lan erregulazio espedientea Maderas de Llodion: Maderas de Llodioko langileek bilera egingo dute goizean EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia aztertzeko. Auzitegiak ebatzitakoaren arabera, Garnica taldeak aurkeztutako lan erregulazio espedientea ez dator bat zuzenbidearekin, eta kaleratze kolektiboa egiteko arrazoiak ez dira behar bezala egiaztatu.
- EUDELen batzar orokorra: Euskadiko Udalen Elkarteak (EUDEL) batzar orokorra egingo du gaur Zumarragan, eta mahai gainean, besteak beste, elkartearen aurtengo aurrekontuak izango dituzte. Esther Apraiz EUDELeko presidenteak 11:40ean hitz egingo du.
- Abisu horia haizeagatik eta olatuengatik: Haizeari dagokion abisu horia indarrean dago Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroa iparraldean, 100 km/h-tik gorako haize boladak espero direlako. Gainera, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du 5 metrorainoko olatuengatik.
Zure interesekoa izan daiteke
Maderas de Llodioko langileek erregulazio espedientea legez kanpokotzat jotzen duen epaia aztertuko dute gaur
Duela 150 egun baino gehiagotik greba mugagabean dauden langileek agerraldia egingo dute eguerdian. Orain, 35 kaleratuak berriro hartzea edo kalte-ordainak ematea erabaki beharko du.
KL katealegaiak lantegi inklusibo berri bat jarriko du martxan Arrasaten
KL katealegaiak ekoizpen lantegi berria izango denaren lehen harria jarri du Arrasaten. Ekonomia sozialeko enpresak egun Aretxabaleta eta Bergarako ekoizpen zentroetan egiten duen jarduera Arrasatera lekualdatuko du, eredu lehiakorrago, irisgarriago eta inklusibo baterantz aurrera egiteko.
Dozenaka gizarte eragilek bat egin dute martxoaren 17an gutxieneko soldata propioaren alde egingo den grebarekin
"Euskal Herrian gutxieneko soldata propioa izatea bertan lan egiten dugun eta bizi garen pertsona guztientzako onura dakarren aldarrikapena da", esan dute, Bilbon egin duten agerraldian.
Donostiako taxilariek ohartarazi dute Uberrek hiriarteko zerbitzua eman dezakeela soilik
Roberto Azofrak, Donostialdea Sociedad de Servicios elkartearen presidente eta Agitaxen lehendakariordeak, ikuskapenak egiteko eskatu die udal agintariei, jakinda Uber, legez kanpo, hiri barruan zerbitzuak eskaintzen ari dela.
Felipe Fernandez Aramburu, Uberrek Espainian duen zuzendaria: "Indarrean dagoen araudi guztia betetzen dugu"
Uberrek Espainian eta Portugalen duen zuzendari nagusiak adierazi du "oso pozik" daudela Gipuzkoako hiriburura iritsi direlako. Fernandezek nabarmendu du iaz 300.000 pertsona baino gehiago sartu zirela Uberren aplikazioan Donostian. Administrazio guztiekin lan egiteko prest agertu da, etorkizunera begira esparru juridiko argia ezarri ahal izateko.
Maderas de Llodion 35 langile kaleratzeko erregulazio espedientea legearen kontrakoa dela ebatzi du EAEko Justizia Auzitegiak
Garnica multinazionalak Laudioko (Araba) lantegiko 35 behargin kaleratu zituen urrian, hasiera batean 39 kaleratze aurreikusten zituen arren. Sindikatuek enplegua erregulatzeko espedientearen aurka jarritako demanda aintzat hartu du EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak, partzialki bada ere.
Hainbat orduz konektibitaterik gabe izan dira 100.000 enpresa inguru Estatuan, Movistarren intzidentzia batengatik
Matxurak Movistar Enpresen zerbitzuei eragin die goizean goizetik, eta arazoak eragin ditu hainbat lurraldetan, besteak beste, Euskadin.
Donostiara iritsi da Uber enpresaren VTC zerbitzua
VTC zerbitzua ematen duen AEBko konpainiak Donostia barruko zerbitzua eskainiko du, baita Donostiatik hasi zein Donostiara doazen probintzia barrukoak ere.
Tubos Reunidosek aurre-erretiroak eta eta kaleratze hitzartuak eskaini dizkie langileei
Sindikatuek ez dute ontzat eman zuzendaritzaren proposamena, eta barregarritzat jo dute. "Proposamen eskuzabala izango zela esan ziguten, eta dugu halakorik ikusi", esan du Andres Garcia Tubos Reunidosen Amurrioko langileen batzordearen presidenteak.