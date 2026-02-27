Parte de la plantilla de Petronor opta por no entrar a trabajar tras la incidencia
Fuentes de ELA han indicado que pese a las recomendaciones del Gobierno Vasco a la población del entorno para que tome medidas preventivas como cerrar puertas y ventanas y que los menores y las personas mayores no salgan de sus viviendas, la empresa no tenía a primera hora de la mañana "ninguna instrucción" de seguridad para la plantilla a la hora de operar en exteriores. LAB, por su parte, ha exigido a Petronor que paralice la actividad en la planta.
Parte de los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicio en Petronor, en Muskiz (Bizkaia), han optado este viernes por marcharse de su puesto de trabajo tras la incidencia sufrida ayer en la refinería, que ha provocado concentraciones elevadas de benceno en la zona.
Fuentes de ELA han indicado que pese a las recomendaciones del Gobierno Vasco a la población del entorno para que tome medidas preventivas como cerrar puertas y ventanas y que los menores y las personas mayores no salgan de sus viviendas, la empresa no tenía a primera hora de la mañana "ninguna instrucción" de seguridad para la plantilla a la hora de operar en exteriores.
Ante ello, parte de los operarios y las operarias de las subcontratas que trabajan en la refinería han decidido irse con el beneplácito de sus respectivas empresas, aunque con la indicación de que la jornada no trabajada les será descontada de sus nominas, han señalado las mismas fuentes.
La plantilla que se encuentra en la refinería, según han indicado, ha iniciado sus jornadas desarrollando trabajos en espacios cerrados.
El comité de empresa de Petronor se ha reunido a primera hora de la mañana con la intención de pedir explicaciones a la dirección sobre lo ocurrido.
LAB exige paralizar la planta
El sindicato LAB ha exigido a Petronor que informe a los trabajadores sobre el grado de exposición al benceno tras la incidencia registrada en uno de sus tanques de gasolina, al "tratarse de una sustancia cancerígena", y que paralice la actividad en la planta manteniendo únicamente "funciones indispensables".
En un comunicado, LAB ha trasladado su "preocupación y enfado por los riesgos a los que Petronor expone al conjunto de personas que viven en las inmediaciones de la refinería" de Muskiz y ha advertido de que los trabajadores han estado "expuestos desde ayer sin información por parte de las contratas ni de Petronor" y han acudido a trabajar "con total normalidad" este viernes.
Te puede interesar
Encierro de las trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa en la Casa de las Mujeres de San Sebastián
Un centenar de trabajadoras de residencias de mayores de Gipuzkoa, que secundan las dos jornadas de huelga convocadas por ELA, están encerradas desde ayer en la Casa de las Mujeres de San Sebastián para recabar apoyo social y exigir la "intervención inmediata" de la Diputación en el conflicto laboral.
Tubacex reduce un 30 % sus beneficios en 2025 que se quedan en 15,9 millones
Las ventas totales bajaron también un 6,3 %, hasta los 719,3 millones. La empresa subraya, no obstante, que el ejercicio, marcado por un "entorno de debilidad general del mercado" refleja una "evolución sostenida apoyada en el modelo integrado, su diversificación geográfica y su presencia en múltiples sectores y nichos de alto valor añadido", lo que ha contribuido a "amortiguar el impacto de la incertidumbre arancelaria".
La plantilla de Tubos Reunidos se moviliza en Bilbao para acompañar al comité
La dirección ha presentado una nueva propuesta, para que los empleados acepten bajas voluntarias, mientras que el comité ha reiterado su postura para que la empresa retire el ERE. Más de 300 trabajadores han participado en la protesta.
El Puerto de Bilbao alcanzó una facturación de 77 millones durante 2025, un 0,3 % más
El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Iván Jiménez, ha presentado este jueves el balance de actividad, cita en la que se ha calificado de saneada la situación económica, circunstancia que permitirá mantener congeladas las tasas portuarias.
Estas son las medidas que caen con la derogación del decreto del 'escudo social'
La derogación en el Congreso, por segunda vez en un mes, del decreto del 'escudo social' no solo deja sin efecto la suspensión de los desahucios de las familias vulnerables, sino también otras medidas de índole fiscal y empresarial. Estas son algunas de las medidas que recogía el nuevo decreto.
Stellum Capital casi triplicará sus activos en dos años, hasta los 700 millones de euros
Propiedad de la Fundación Artizarra, Stellum Capital es una organización creada por empresarios vascos con el objeto de invertir capital en empresas y garantizar su arraigo.
Danobat creará 500 empleos en Euskadi con una inversión de 50 millones en "una nueva generación de robots industriales"
El objetivo es diseñar y fabricar en Euskadi una nueva generación de robots industriales avanzados, así como consolidar una cadena de valor local sólida en torno a esta tecnología estratégica.
"Tenemos ambición y buscamos que la capacidad de decisión se quede en nuestro territorio"
Según se difundió ayer, un grupo inversor vasco podría estar interesado en adquirir la empresa Elmubas Petfood Group de Azpeitia. En declaraciones a Euskadi Irratia, la diputada general de Gipuzkoa Eider Mendoza ha asegurado que se trata de una buena noticia y que seguirán la operación de cerca.
Un grupo inversor vasco podría estar interesado en la compra de Elmubas Petfood Group
Según ha podido saber EITB, las negociaciones están avanzadas y, si prosperan, supondría la vuelta a manos vascas de la compañía, con sede en Azpeitia, que ha tenido un fuerte desarrollo en los últimos años: la venta podría rondar los 300 o 400 millones de euros.