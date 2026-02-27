Contaminación
Parte de la plantilla de Petronor opta por no entrar a trabajar tras la incidencia

(Foto de ARCHIVO) Petronor EUROPA PRESS 19/12/2020
Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Lanera ez joatea erabaki dute Petronorreko hainbat langilek bentzenoaren eraginpean ez egoteko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Parte de los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicio en Petronor, en Muskiz (Bizkaia), han optado este viernes por marcharse de su puesto de trabajo tras la incidencia sufrida ayer en la refinería, que ha provocado concentraciones elevadas de benceno en la zona.

Fuentes de ELA han indicado que pese a las recomendaciones del Gobierno Vasco a la población del entorno para que tome medidas preventivas como cerrar puertas y ventanas y que los menores y las personas mayores no salgan de sus viviendas, la empresa no tenía a primera hora de la mañana "ninguna instrucción" de seguridad para la plantilla a la hora de operar en exteriores.

Ante ello, parte de los operarios y las operarias de las subcontratas que trabajan en la refinería han decidido irse con el beneplácito de sus respectivas empresas, aunque con la indicación de que la jornada no trabajada les será descontada de sus nominas, han señalado las mismas fuentes.

La plantilla que se encuentra en la refinería, según han indicado, ha iniciado sus jornadas desarrollando trabajos en espacios cerrados.

El comité de empresa de Petronor se ha reunido a primera hora de la mañana con la intención de pedir explicaciones a la dirección sobre lo ocurrido.

LAB exige paralizar la planta 

El sindicato LAB ha exigido a Petronor que informe a los trabajadores sobre el grado de exposición al benceno tras la incidencia registrada en uno de sus tanques de gasolina, al "tratarse de una sustancia cancerígena", y que paralice la actividad en la planta manteniendo únicamente "funciones indispensables".

En un comunicado, LAB ha trasladado su "preocupación y enfado por los riesgos a los que Petronor expone al conjunto de personas que viven en las inmediaciones de la refinería" de Muskiz y ha advertido de que los trabajadores han estado "expuestos desde ayer sin información por parte de las contratas ni de Petronor" y han acudido a trabajar "con total normalidad" este viernes.

