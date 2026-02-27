Parte de la plantilla de Petronor opta por no entrar a trabajar tras la incidencia

LAB exige paralizar la planta

El sindicato LAB ha exigido a Petronor que informe a los trabajadores sobre el grado de exposición al benceno tras la incidencia registrada en uno de sus tanques de gasolina, al "tratarse de una sustancia cancerígena", y que paralice la actividad en la planta manteniendo únicamente "funciones indispensables".



En un comunicado, LAB ha trasladado su "preocupación y enfado por los riesgos a los que Petronor expone al conjunto de personas que viven en las inmediaciones de la refinería" de Muskiz y ha advertido de que los trabajadores han estado "expuestos desde ayer sin información por parte de las contratas ni de Petronor" y han acudido a trabajar "con total normalidad" este viernes.

