Los carburantes suman siete semanas de subidas y se encarecen hasta un 1,26 % por el conflicto en Irán

El precio de los carburantes ha proseguido esta semana con la tendencia alcista en que entró a mediados de enero y ha encadenado su séptima semana de subidas, con un encarecimiento de hasta el 1,26 % a rebufo del conflicto en Irán.



En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha subido un 1 % con respecto a la pasada semana, hasta los 1,486 euros, escalando a su nivel máximo desde finales de noviembre, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE) recogidos por Europa Press.



En el caso del precio medio del litro de diésel, ha repuntado un 1,26 % frente al precio de hace una semana, para situarse en los 1,441 euros, su nivel más alto desde principios de diciembre.



Ambos carburantes reafirman así el cambio de tendencia respecto a la espiral bajista que les había llevado a acumular un abaratamiento del 3,5 %, en el caso de la gasolina, y de más del 5 %, para el gasóleo, desde noviembre, y acumulan unas subidas del 2,15 % y 2,6 %, respectivamente.



Además, comienzan a recoger ya la tensión en el precio por la crisis en Oriente Próximo que ha llevado al barril de crudo Brent, de referencia en Europa, a situarse por encima de los 82 dólares y al Texas americano a superar los 75 dólares. De hecho, esta subida semanal es la mayor registrada en el último mes y medio.

Llenar el depósito

A pesar del nuevo repunte de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 79,25 euros, unos 2,69 euros menos que hace un año, cuando ascendía a unos 81,95 euros.



Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 81,73 euros, unos 4 euros menos que hace un año, cuando superaba los 85,74 euros.

Precios por debajo de la media europea

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,664 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,722 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,629 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,662 euros.