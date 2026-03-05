Prezioen igoera
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Erregaiak % 1,26 garestitu dira Irango gatazkagatik, zazpi asteko igoerari eutsita

Garestitze horrek joera-aldaketa berretsi du, azken hilabeteetan gasolina eta diesela % 3,5 eta % 5 baino gehiago merkatu zirelako, hurrenez hurren. Hala ere, depositua betetzeak duela urtebete baino gutxiago kostatzen du.

Hamar gasolindegietatik zazpi enpresa txiki eta ertainak dira, gehienak familiakoak. Gasolina kontsumoa % 30 jaitsi da, eta beren negozioa litro asko saltzean dago, marjina txikiak dituztelako.
Gasolindegi batean dagoen pertsona baten irudia. Argazkia: Orain
author image

EITB

Azken eguneratzea

Urtarrilaren erdialdeaz geroztik izandako goranzko joerari eutsi dio erregaien prezioek, eta zazpigarren astez jarraian erregaiak garestitu dira berriro, % 1,26 igoz, Irango gatazkak bultzatuta. 

Zehazki, gasolina litroaren batez besteko prezioa % 1 igo da aurreko astearekin alderatuta, 1,486 eurora arte, eta azaro amaieratik izan duen mailarik altuenera igo da, Europar Batasuneko Petrolio Buletinaren datuen arabera.

Diesel litroaren batez besteko prezioaren kasuan, % 1,26 igo da duela astebeteko prezioaren aldean, eta 1,441 eurotan kokatu da, abenduaren hasieratik izan duen mailarik altuenean.

Hala, bi erregaiek berretsi egin dute joera-aldaketa: azaroaz geroztik, gasolina % 3,5eko merkatu zen, eta gasolioaren kasuan % 5 baino gehiago, % 2,15eko eta % 2,6ko igoerak metatuz, hurrenez hurren.

Gainera, Ekialde Hurbileko krisiaren ondorioz, Europan erreferentzia den Brent petrolio upela 82 dolarretik gora kokatu da, eta Texas amerikarra 75 dolarretik gora. Izan ere, asteko igoera hori azken hilabete eta erdian erregistratutako handiena da.

Depositua betetzea

Aste honetako gorakada berria gorabehera, batez beste 55 litroko diesel depositu bat betetzeak 79,25 euroko kostua du, duela urtebete baino 2,69 euro gutxiago, orduan 81,95 euro ingurukoa baitzen.

Gasolinazko ibilgailuetarako, berriz, batez besteko andel bat (55 litro) betetzeak 81,73 euro inguruko gastua dakar, duela urtebete baino 4 euro gutxiago, orduan 85,74 eurotik gorakoa baitzen.

Prezioak Europako batez bestekoaren azpitik

Maila horiekin, Espainian berunik gabeko gasolinaren prezioa Europar Batasunekoa (litroko 1,664 euro) eta Eurogunekoa (1,722 euro) baino txikiagoa da.

Dieselaren kasuan, Espainiako prezioa ere EBko batez bestekoa (1,629 euro) eta eurogunekoa (1,662 euro) baino txikiagoa da.

Erregaia ez hornitzeko arazorik egongo al da? Euskal gasolindegiek lasaitasun mezua zabaldu dute
Iran Ekialde Hurbila Erregaiak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X