Erregaiak % 1,26 garestitu dira Irango gatazkagatik, zazpi asteko igoerari eutsita
Garestitze horrek joera-aldaketa berretsi du, azken hilabeteetan gasolina eta diesela % 3,5 eta % 5 baino gehiago merkatu zirelako, hurrenez hurren. Hala ere, depositua betetzeak duela urtebete baino gutxiago kostatzen du.
Urtarrilaren erdialdeaz geroztik izandako goranzko joerari eutsi dio erregaien prezioek, eta zazpigarren astez jarraian erregaiak garestitu dira berriro, % 1,26 igoz, Irango gatazkak bultzatuta.
Zehazki, gasolina litroaren batez besteko prezioa % 1 igo da aurreko astearekin alderatuta, 1,486 eurora arte, eta azaro amaieratik izan duen mailarik altuenera igo da, Europar Batasuneko Petrolio Buletinaren datuen arabera.
Diesel litroaren batez besteko prezioaren kasuan, % 1,26 igo da duela astebeteko prezioaren aldean, eta 1,441 eurotan kokatu da, abenduaren hasieratik izan duen mailarik altuenean.
Hala, bi erregaiek berretsi egin dute joera-aldaketa: azaroaz geroztik, gasolina % 3,5eko merkatu zen, eta gasolioaren kasuan % 5 baino gehiago, % 2,15eko eta % 2,6ko igoerak metatuz, hurrenez hurren.
Gainera, Ekialde Hurbileko krisiaren ondorioz, Europan erreferentzia den Brent petrolio upela 82 dolarretik gora kokatu da, eta Texas amerikarra 75 dolarretik gora. Izan ere, asteko igoera hori azken hilabete eta erdian erregistratutako handiena da.
Depositua betetzea
Aste honetako gorakada berria gorabehera, batez beste 55 litroko diesel depositu bat betetzeak 79,25 euroko kostua du, duela urtebete baino 2,69 euro gutxiago, orduan 81,95 euro ingurukoa baitzen.
Gasolinazko ibilgailuetarako, berriz, batez besteko andel bat (55 litro) betetzeak 81,73 euro inguruko gastua dakar, duela urtebete baino 4 euro gutxiago, orduan 85,74 eurotik gorakoa baitzen.
Prezioak Europako batez bestekoaren azpitik
Maila horiekin, Espainian berunik gabeko gasolinaren prezioa Europar Batasunekoa (litroko 1,664 euro) eta Eurogunekoa (1,722 euro) baino txikiagoa da.
Dieselaren kasuan, Espainiako prezioa ere EBko batez bestekoa (1,629 euro) eta eurogunekoa (1,662 euro) baino txikiagoa da.
Zure interesekoa izan daiteke
Sidenorrek Azkoitiko laminazio trena itxi eta 36 langile Kantabriara lekualdatuko ditu
Siderurgia taldeak Gipuzkoako eta Kantabriako laminazio trenen ekoizpena bateratzea erabaki du, eta, ondorioz, Azkoitian lan egiten duten 250 langileetatik 36 Reinosako lantegira lekualdatuko dituzte.
Eusko Legebiltzarrak Tubos Reunidosen etorkizuna bultzatzea eta Aiaraldean enplegua defendatzea adostu du
EAJk, PSEk eta EH Bilduk industria-proiektu serio bat eta inplikatutako eragile guztien parte-hartzea eskatzen duen zuzenketa bateratua onartu dute.
Eskola jantokietako enpresek % 20ko soldata igoera eskaini dute bost urtetan eta greba bertan behera uztea eskatu dute
Begiraleak martxoaren 10, 11 eta 12an geldituko dira, negoziazioan "aurrerapausorik eman ez delako", sindikatuen arabera. Enpresek ziurtatu dute dagoeneko onartu dituztela kolektiboaren aldarrikapen nagusiak.
Tubos Reunidosek konpainia "birdimentsionatzea ezinbestekoa" dela azpimarratu du
Enpresak bere eskaintzari eutsi dio asteazken honetako bileran: 59 urtetik aurrerako aurre-erretiroak eta sustatutako bajen eskaintzan, urteko 38 egunekin.
Zer eragin izango du Ekialde Hurbileko egoerak argindar-fakturan?
Baliteke gasa argia baino gehiago garestitzea, eta kontratu motaren araberakoa izango da. Tarifa finkoa duten etxeek ez omen dute berehalako aldaketarik nabarituko. Araututako tarifa dutenek, berriz, arrisku handiagoa izango lukete.
Konpondu da txartel bidez ordaintzeko izan diren arazoak
Intzidentziak lehen ordutik izan du eragina, eta arazoak sortu dira establezimenduetan zein erabiltzaileen artean. Arazoa konpondu da jadanik.
India, aukera ugariko herrialdea euskal makina-erremintarako
Nazioarteko testuingurua benetan zaila den honetan, makina-erremintaren sektoreak aire freskoa bilatzen du geldirik dagoen Europatik eta aurkari bihurtu den Txinatik urrun. Estatu Batuetako merkatua birika nagusia izanik, sektoreak bi gune nagusi ditu helburu: India eta Mercosur.
Denboraldiko lehen antxoa euskal portuetara iristen hasi da
Sasoiko lehen antxoak euskal portuetara iritsi dira, kostera hasi eta hurrengo egunean. 20 tona sartu dira, esaterako, Getariako portuan. Orain ikusi behar zenbatean saltzen duten kiloa arraindegietan, eta uste bezain gozo ote dagoen.
EAEn 1.100 langabe gutxiago izan dira otsailean, baina Nafarroan langabeziak zertxobait egin du gora
Hego Euskal Herrian 137.000 langabe inguru daude.