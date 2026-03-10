PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Huelga en los comedores escolares públicos de Euskadi, inversión de la empresa china Hithium en Navarra y Trump ve la guerra con Irán "prácticamente terminada"

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
<img style="float:left;margin:5px;" src="http://10.126.2.21/media/images/2011/05/24/482452/482452_20110523_634417536827272600w_thumbnail.jpg"/><br/><strong>jantoki_langile_greba_euskadi_EFE</strong>
Protesta de trabajadoras de comedores escolares en huelga. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Greba EAEko eskola publikoetako jantokietan, Hithium enpresaren inbertsioa Nafarroan eta Irango gerra "ia amaituta" dagoela dio Trumpek
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 10 de marzo de 2026:

Huelga en los comedores escolares públicos de Euskadi: El personal de los comedores escolares de la educación pública vasca afronta otros tres día de huelga desde hoy y hasta el jueves, tras concluir sin acuerdo la reunión mantenida este lunes con las empresas en torno a la negociación del convenio colectivo. Esta nueva convocatoria se produce tras los paros convocadas los día 24, 25 y 26 del pasado mes. 

- Inversión de la empresa china Hithium en Navarra: La empresa china Hithium Energy Storage Technology estudia realizar una inversión de 405 millones de euros en Navarra para desarrollar sistemas de almacenamiento energético, un proyecto que podría generar hasta 746 empleos directos en la Comunidad Foral.

- Trump ve la guerra con Irán "prácticamente terminada": El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán está llegando a su fin. "Creo que la guerra está prácticamente terminada", ha afirmado en una entrevista con la cadena CBS News.

