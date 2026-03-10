TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Greba EAEko eskola publikoetako jantokietan, Hithium enpresaren inbertsioa Nafarroan eta Irango gerra "ia amaituta" dagoela uste du Trumpek

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

<img style="float:left;margin:5px;" src="http://10.126.2.21/media/images/2011/05/24/482452/482452_20110523_634417536827272600w_thumbnail.jpg"/><br/><strong>jantoki_langile_greba_euskadi_EFE</strong>
Greban dauden eskola-jantokietako langileen protesta. Artxiboko argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko martxoaren 10ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Greba EAEko eskola publikoetako jantokietanAraba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskola publikoetako jangeletako langileek beste hiru eguneko grebari ekingo diote gaur hasi eta ostegunera arte, atzo sindikatuek eta enpresak egindako azken bilera akordiori gabe amaitu ostean. 

- Hithium enpresaren inbertsioa Nafarroan: Energia berriztagarria biltegiratzeko bateriak ekoizten dituen Hithium Energy Storage Technology enpresa txinatarrak Nafarroan inbertitzeko asmoa iragarri du. Epe laburrean 405 milioi euroko inbertsioa eta ia 800 lanposturen sorrera ekarriko lituzke.

- Irango gerra "ia amaituta"dagoela uste du Trumpek AEBk eta Israelek Iranen aurka abiatutako gerra "ia amaituta" dagoela ziurtatu du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak.

Eguneko Titularrak Iran Ameriketako Estatu Batuak Israel Grebak Lan gatazkak Nafarroa Industria Nafarroako Gobernua Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X