El sindicato ELA ha anunciado este lunes que recurrirá el ERE de Tubos Reunidos, ya que insiste en reclamar su retirada y la continuidad de la acería de Amurrio y el área de logística.

En un comunicado, esta central ha afirmado que presentará un recurso contra el ERE, al tiempo que ha exigido un "plan de viabilidad industrial real que asegure el futuro de la compañía".

La central ha explicado también que la Inspección de Trabajo detectó 44 casos de contratación fraudulenta de eventuales, tres de los cuales han optado por no continuar en la compañía y los otros 41 han sido incorporados a la plantilla.

ELA ha valorado este "avance", aunque ha advertido de que aún persisten despidos forzosos entre el resto de eventuales y está estudiando la posibilidad de que se hayan registrado más casos de contratos fraudulentos.

La central nacionalista ha puesto en cuestión los resultados de 2025 publicados por la empresa el pasado viernes, ya que "pese a registrarse una facturación significativamente superior a la de 2024, las pérdidas declaradas son mayores que las inicialmente comunicadas".

ELA apunta a "un posible uso interesado de la ingeniería contable por parte de la dirección" y ha puesto en duda la su credibilidad.

A su juicio, la situación de Tubos Reunidos se deriva exclusivamente de una gestión "deficiente" de la dirección actual. Ha recordado que el origen de la deuda actual se remonta a 2008 y la vincula "al reparto de 170 millones de euros entre los accionistas".

El Gobierno Vasco llama a la responsabilidad

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha reiterado su crítica a la parte sindical de Tubos Reunidos por no dejar a la plantilla votar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y ha llamado "a la responsabilidad" para conseguir un acuerdo que logre la viabilidad de la empresa.

En comparecencia ante los medios, Torres ha explicado que "al departamento de Trabajo del Gobierno Vasco le toca ahora revisar ese ERE y estudiarlo profundamente para ver si cumple las condiciones establecidas".

Ha destacado que el Gobierno Vasco va "a hacer su trabajo con rigurosidad" para buscar una solución a esa empresa pero, además, ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad para posibilitar su mantenimiento.



En ese sentido, "la SEPI y el Gobierno Vasco esperan que haya un acuerdo", que inicialmente no ha sido posible, ha lamentado.

