ELAk helegitea aurkeztuko du Tubos Reunidosen erregulazio txostenaren aurka, eta altzairutegiko eta logistika eremuko mantentze-lanei eustea eskatu du

ELA sindikatuak astelehen honetan iragarri duenez, Tubos Reunidosen enplegu-erregulazioko espedientearen aurkako helegitea aurkeztuko du, eta espediente hori erretiratzeaz gain, Amurrioko altzairutegiaren eta logistika-eremuaren mantzentze lanei eusteko eskatu du. 

Ohar batean, zentral horrek adierazi du helegitea aurkeztuko duela enplegu-erregulazioko espedientearen aurka, eta, era berean, "enpresaren etorkizuna bermatzeko benetako bideragarritasun industrialeko plan bat" eskatu du.

Zentralak azaldu duenez, Lan Ikuskaritzak behin-behineko langileak iruzurrez kontratatzeko 44 kasu detektatu zituen; horietako hiruk konpainian ez jarraitzea erabaki dute, eta gainerako 41ak plantillan sartu dira.

ELAk ontzat jo du "aurrerapen" hori, baina ohartarazi du oraindik ere nahitaezko kaleratzeak ezarri zaizkiela gainerako aldi baterako langileei, eta iruzurrezko kontratu gehiago egon ote daitekeen aztertzen ari da.

Zentral abertzaleak zalantzan jarri ditu joan den ostiralean enpresak argitaratutako 2025eko emaitzak, "2024koa baino fakturazio nabarmen handiagoa erregistratu arren, aitortutako galerak hasieran jakinarazitakoak baino handiagoak direlako".

ELAk adierazi duenez, "litekeena da zuzendaritzak kontabilitate ingeniaritza modu interesatuan erabili izana", eta zalantzan jarri du haren sinesgarritasuna.

Sindikatuaren ustez, Tubos Reunidosen egoera egungo zuzendaritzaren kudeaketa "eskasaren" ondorio baino ez da. Egungo zorraren jatorria 2008a dela gogorarazi du, "akziodunen artean 170 milioi euro banatu" baitziren.

Eusko Jaurlaritzak erantzukizunez jokatzeko deia egin du

Mikel Torres bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak Tubos Reunidoseko sindikatuei egindako kritika berretsi du, langileei erregulazio txostena bozkatzen ez uzteagatik, eta "erantzukizunez" jokatzeko deia egin du, enpresaren bideragarritasuna lortuko duen akordio bat lortzeko.

Torresek hedabideen aurrean azaldu duenez, "Eusko Jaurlaritzako Lan Sailari dagokio orain txostena berrikustea eta sakon aztertzea, ezarritako baldintzak betetzen dituen egiaztatzeko".

Nabarmendu duenez, Eusko Jaurlaritzak "zorrotz egingo du bere lana" egoera onbideratzeko. Gainera, erantzukizunez jokatzeko deia egin du berriro.

Zentzu horretan, "SEPIk eta Eusko Jaurlaritzak akordio bat egotea espero dute", hasiera batean ezinezkoa izan den arren, deitoratu du.

